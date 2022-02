Prof. J. Drobnik: osoby starsze doceniają znaczenie szczepienia dla swego zdrowia

Prof. Jarosław Drobnik ocenił, że osoby starsze doceniają znaczenie szczepienia dla swego zdrowia, dlatego, że w czasie życia widziały, jak inne szczepienia ratowały zdrowie i życie wielu pokoleniom. Jak podano, w grupie 70-latków zaszczepiło się w Polsce 94 proc.

Naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Jarosław Drobnik w piątek ocenił, że zaszczepienie przeciwko COVID-19 w grupie wiekowej 70-latków na poziomie 94 proc. wynika z kilku powodów.

Podkreślił, że na pewno wpływ na decyzję o szczepieniu miał fakt, że grupa osób starszych była najbardziej narażona na ciężki przebieg tej choroby w przypadku zakażenia lub nawet na zgon.

"Jednak ta grupa kierowała się też taką swoją mądrością życiową i to jest moim zdaniem ważniejsze. Oni na własne oczy widzieli przełom w szczepieniach i to, co one dają. Pamiętają zarówno choroby bez szczepionek, widziała jak szczepionki zmieniały ich rzeczywistość, jak ich rówieśnicy mieli polio, a później to polio zniknęło" - powiedział prof. Drobnik.

Dodał, że w następnym pokoleniu swoich dzieci dostrzegali dobrodziejstwo szczepień na wiele chorób, które okresie ich własnego dzieciństwa doprowadzały ludzi do śmierci lub narażały na ciężkie powikłania po chorowaniu.

"Te osoby doświadczyły też czarnej ospy, na pewno mają to w pamięci. Przeżyły życie i wiedziały, że te szczepionki im służą, a później ich dzieciom, wnukom. Obserwując tę rzeczywistość podjęły jedynie słuszną decyzję w związku ze szczepieniem przeciw COVID-19" - powiedział lekarz.