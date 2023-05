Prof. Janowski: Chcemy zachęcić seniorów do aktywnego trybu życia

Chcemy zachęcić seniorów do aktywnego trybu życia - mówił podczas briefingu dot. projektu naukowo-badawczego „PRO-SENIOR 65+" kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie prof. Piotr Jankowski.

W środę w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie odbył się briefing prasowy dot. projektu naukowo-badawczego "PRO-SENIOR 65+".

Projekt ten zakłada kompleksowe badanie seniorów powyżej 65. roku życia - poświęcony jest ocenie czynników, które wpływają na proces starzenia się na podstawie retrospektywnej analizy zachowań zdrowotnych i monitorowania stanu zdrowia osób po 65. roku życia.

Do projektu "PRO-SENIOR 65+" mogą zgłaszać się seniorzy powyżej 65. roku życia. W ramach programu zostaną kompleksowo zbadani (będą mieć wykonane badania biochemiczne, układu krążenia, kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego), a ich stan zdrowia będzie później monitorowany.

"Zapraszamy do udziału w naszym projekcie seniorów powyżej 65. roku życia zarówno tych, którzy już są aktywni fizycznie, jak i tych, którzy dopiero chcą zacząć dbać o swoje zdrowie" - powiedział prof. Jankowski.

"Bardzo nam zależy na tym, by pokazując aktywnych seniorów, zainspirować ich rówieśników do tego, by zaczęli się ruszać. Pan Piotr Dudek jest najlepszym przykładem na to, że nigdy nie jest za późno, by być aktywnym" - dodał.

Tomasz Kopiec, dyrektor SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie podkreśla, że szpital chce się włączyć w działania na rzecz zdrowego starzenia się Polaków.

"Pacjentami szpitala są głównie osoby starsze, dlatego stworzymy w szpitalu Centrum Zdrowego Starzenia się. Program +PRO-SENIOR 65Plus+ jest początkiem rozszerzania dotychczasowej oferty zdrowotnej szpitala. W ramach tego projektu stworzymy model zdrowego starzenia się będący punktem odniesienia dla pacjentów, którzy aktywnie i w zdrowiu chcą przeżyć jesień swojego życia" - poinformował.

Ambasadorem projektu jest 89-letni Piotr Dudek, który pobił rekord Guinnessa w Gdyni i jest najstarszym windsurferem na świecie. Pływał na statku Polskich Linii Oceanicznych.

"Na desce z żaglem zwykle pływa się latem, ale zadałem sobie dodatkowy trud, by wyjść na wodę zimą" - mówił Dudek.

"Chciałem tego dokonać, bo nikt inny na świecie tego nie zrobił. Zimna woda nie jest mi straszna, bo od 30 lat morsuję. Moja recepta na długie życie to zdrowy styl życia. Codziennie rano się gimnastykuję, wieczorem spaceruję przynajmniej dwa kilometry. Całe życie jestem fizycznie aktywny. Nie siedzę przed telewizorem z pilotem. Nigdy nie paliłem papierosów. Cieszę się, że zbliża się sezon, bo całe lato spędzam przy jeziorze i gdy jest odpowiedni wiatr, wychodzę na wodę. Dużo osób nauczyłem pływać na desce, ale najbardziej jestem dumny z tego, że nauczyłem tego także córkę i wnuczkę. Największą przyjemność sprawia mi właśnie pływanie z nimi" - opowiedział.

Seniorzy, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie "PRO-SENIOR 65+" mogą się zgłaszać od 15 maja br. dzwoniąc na nr tel.: 22 58-41-147 w godz. 10-12 lub wysyłając zgłoszenie na adres mail: interna@szpital-orlowskiego.pl.

Partnerem technologiczno-informatycznym projektu jest firma Comarch S.A.