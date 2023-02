Prof. Krzysztof Jóźwiak kandydatem na dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Uchwałę w sprawie przedstawienia szefowi MEiN kandydatury prof. Krzysztofa Jóźwiaka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki podjęła w czwartek Rada NCN.

NCN jest instytucją powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Jej roczny budżet to ok. 1,43 mld zł.

W czwartek biuro prasowe NCN poinformowało o tym, że Rada NCN podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi kandydatury prof. Krzysztofa Jóźwiaka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na stanowisko dyrektora NCN.

Podano, że prof. Jóźwiak uzyskał najwyższą ocenę w przeprowadzonym konkursie. Postępowanie przeprowadziła komisja powołana przez Radę NCN, złożoną z przedstawicieli tego gremium i reprezentantów wskazanych przez szefa MEiN. Konkurs ogłoszono w połowie listopada 2022 r. Nabór kandydatów prowadzony był do końca ub. roku.

Prof. Krzysztof Jóźwiak jest profesorem nauk farmaceutycznych. Prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków, kieruje Zakładem Biofarmacji i Katedrą Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest również przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UM w Lublinie.

Badacz w latach 2012-2020 był członkiem Rady NCN. Od 2018 do 2022 roku był członkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie.

Kadencja obecnego dyrektora tej instytucji prof. Zbigniewa Błockiego kończy się 3 marca. Naukowiec sprawował tę funkcję przez dwie czteroletnie kadencje.