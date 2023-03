Prof. Majer: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego zawiera odniesienia m.in. do prawa państwowego

Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego zawiera odniesienia do prawa kościelnego w Polsce, prawa państwowego oraz tłumaczenia kilku ustaw papieskich - powiedział we wtorek ks. prof. Piotr Majer w czasie prezentacji publikacji.

W Warszawie w siedzibie KEP odbyła się we wtorek prezentacja "Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego" wyd. Wolters Kluwer Polska, który ukazał się pod redakcją naukową ks. prof. Piotra Majera.

"Kodeks prawa kanonicznego (KPK) jest podstawową, najważniejszą ustawą w Kościele katolickim, choć nie jedyną.(...) Komentarz do tego dokumentu jest tłumaczeniem komentarza hiszpańskiego oraz włoskiego. Ponad to, zawiera odniesienia do prawa kościelnego w Polsce, które stanowi Konferencja Episkopatu Polski jak i do prawa państwowego. Dołączone są również tłumaczenia kilku ważniejszych ustaw papieskich: +Konstytucja Praedicate Evangelium+ (o Kurii Rzymskiej i jej posłudze Kościołowi w świecie), Konstytucja o wyborze papieża, Instrukcja o procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz liczne indeksy i tabele, które pozwalają odnaleźć kanony z kodeksu z 1917 r. i 1983 r." - powiedział redaktor naukowy wydania ks. prof. dr hab. Piotr Majer.

Zwrócił uwagę, że "tradycja prawna Europy kształtowała się wspólnie w oparciu o prawo rzymskie i prawo kanoniczne".

"Wyraźny wpływ prawa kanonicznego na prawo świeckie widać np. w instytucji fundacji, zasiedzenia, przemilczenia, czy form nabycia własności" - powiedział dr hab. Paweł Borecki z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak zaznaczył, "żeby poprawnie stosować szereg norm prawa państwowego, trzeba odwoływać się do prawa kościelnego na czele z prawem kanonicznym".

Zwrócił uwagę, że prawo kościelne wywołuje skutki w państwowym porządku prawnym nie tylko wówczas, kiedy dopuszcza to wyraźnie ustawodawca lub umowa międzynarodowa, ale także w przypadku tzw. odesłania domyślnego, kiedy nie da się skonstruować poprawnie normy prawa państwowego bez odwołania się do normy prawa kościelnego. Jako przykład wskazał instytucję ochronę tajemnicy spowiedzi.

"Prawo polskie nie definiuje, czym jest spowiedź. Trzeba wówczas sięgnąć do norm wewnętrznych Kościołów i związków wyznaniowych, żeby poprawnie zrekonstruować fundamentalną normę świeckiego procesu karnego" - wyjaśnił dr. hab. Borecki.

Prof. Majer powiedział, że "Jan Paweł II w 1998 r. zmodyfikował zaledwie dwa spośród tysiąca 1752 kanonów składających się na KPK, papież Benedyk XVI znowelizował 5 kanonów, zaś papież Franciszek ponad 100 kanonów, w tym przeprowadził dwie zasadnicze reformy dwóch działów - prawo procesowe w części, które reguluje proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa upraszczając samą procedurę procesu". Dodał, że "papież Franciszek dokonał w 2021 r. gruntownej reformy karnego prawa kanonicznego wytykając biskupom, że nie stosują tego prawa karnego, a powinno być ono dla nich normalnym narzędziem pasterzowania".

Poinformował, że papież Franciszek wydał 25 marca znowelizowane "Motu proprio Vos estis lux mundi", zawierające normy dotyczące zwalczania nadużyć seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych dorosłych, która wchodzi w życie 30 kwietnia.