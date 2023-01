Prof. Maliszewski: trzecia kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości jest możliwa

Trzecia kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości jest możliwa - ocenił w poniedziałek sekretarz stanu, szef Rządowego Centrum Analiz prof. Norbert Maliszewski. Zapowiedział działania w najbliższych miesiącach skierowane do grupy niezdecydowanych wyborców.

Prof. Maliszewski został zapytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o sondaż poparcia partii politycznych pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, w którym prowadzi Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 36,3 proc.

"Mijający rok był rokiem trudnym, niepewności. Zauważmy, że pomimo tego, iż w innych krajach partie rządzące traciły, PiS jest wciąż liderem, a opozycja - chociażby Koalicja Obywatelska - ma znacznie mniejsze poparcie (28,8 proc. - PAP). Jak się analizuje sondaże z 2019 roku, czyli zwycięskich dla PiS wyborów, to owszem, jest grupa osób, która oddała się do tak zwanej poczekalni wyborców niezdecydowanych, biernych. My o tym wiemy. Będziemy w tym roku ich przekonywać, aby powtórnie zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość" - powiedział prof. Maliszewski.

W jego ocenie "trzecia kadencja rządów PiS jest możliwa". Zapowiedział szukanie punktowych rozwiązań dla grup, które z jakiegoś względu przeszły do "poczekalni niezdecydowanych" m.in. kobiet.

"Będziemy mobilizowali, jeżeli chodzi o poparcie, osoby starsze - zwłaszcza z terenów wiejskich. Stąd ostatnie rozwiązania dotyczące emerytur rolniczych. Najmniejsza emerytura w systemie podstawowym wzrośnie o 250 zł, a emerytura w systemie KRUS wzrośnie w tym roku prawie o 340 zł" - podkreślił.

Pytany o to, w jaki sposób PiS chce przekonać kobiety do głosowania na tę partię, zapowiedział w najbliższych miesiącach projekty, które pokażą, że Zjednoczona Prawica "nie zajmuje się kwestiami ideologicznymi".

"Na skutek programu Maluch Plus będzie rosła liczba miejsc w żłobkach o 100 tysięcy. W niedługim czasie zaproponujemy rzeczy, które są ważne dla kobiet w życiu codziennym, a nie ideologiczne kwestie, które może i budują dużo emocji, ale my przygotujemy rozwiązania dla Polek wychowujących dzieci, mających jakieś problemy w pracy czy domu. Będą to rozwiązania celowane, oczekiwane przez te kobiety" - zapowiedział.

Mówiąc o inflacji, stwierdził, że będzie ona niższa w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2023 r.

"W czwartym kwartale będzie prawdopodobnie już jednocyfrowa. Pamiętajmy jednak o jednym, że w pierwszym kwartale, zwłaszcza w lutym, ona będzie wciąż wysoka. Musimy zrozumieć to zjawisko. W lutym będzie wynosiła około 20 procent, ale będzie to efekt statystyczny związany z tym, że w ubiegłym roku w lutym weszły tarcze i one spowodowały obniżenie inflacji. Ze względu na niską bazę wskaźnik będzie około 20-procentowy. My opanowujemy proces związany z inflacją. Ona będzie malała, ale jeszcze w pierwszym kwartale musimy wykazać się pewną cierpliwością i zrozumieniem tego zjawiska" - powiedział prof. Maliszewski.