Prof. Mamcarz: jeśli udowodniono, że sportowiec stosował zakazaną substancję, musi zostać zdyskwalifikowany (wywiad)

W sporcie wyczynowym nawet niewielka poprawa wydolności może dać duże korzyści. Jeśli zatem udowodniono, że sportowiec stosował zakazaną substancję, to musi zostać zdyskwalifikowany – powiedział PAP prof. Artur Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

PAP: Wciąż ujawniane są skandale związane z dopingiem w sporcie. Podczas igrzysk zimowych w Pekinie ujawniono, że 15-letnia rosyjska łyżwiarka Kamila Walijewa w czasie przygotowań do olimpiady mogła zażywać trimetazydynę, lek kardiologiczny. O tym leku, jak i wielu innych jako współautor pisze pan w książce "Doping w sporcie".

Prof. Artur Mamcarz: Wraz z dr. Andrzejem Pokrywką, ekspertem od dopingu, prof. Magdaleną Bujalską-Zadrożny - z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - redaktorami monografii i wieloma innymi ekspertami z całej Polski, omawiany w tej pracy wiele środków, w tym trimetazydynę oraz meldonium. To jedne z wielu substancji będących modulatorami metabolizmu, poprawiające wydolność organizmu. Mają różne mechanizmy działania, ale pozwalają uzyskiwać podobne efekty w sporcie wyczynowym. Innym przykładem takich środków są mimetyki insuliny, a także sama insulina, również zakazane w rywalizacji sportowej. Oczywiście wyjątkiem są sportowcy chorzy na cukrzycę typu 1, którzy muszą zażywać insulinę. Jednym z nich jest były wioślarz, złoty medalista olimpijski i wielokrotny mistrz świata Michał Jeliński.

PAP: Jak działają te leki, faktycznie przynoszą w sporcie jakieś dodatkowe efekty? Ułatwiają zdobycie złotego medalu?

Prof. A.M.: W języku angielskim używa się określenia "exercise pills", dotyczy ono środków, które po zażyciu pozwalają uzyskiwać takie efekty sprawności i wydolności, jak po wykonaniu ćwiczeń fizycznych. Chodzi o tzw. pigułki wysiłku, leki o dość skomplikowanych strukturach, za którymi ukrywa się ogromny przemysł farmaceutyczny. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) umieściła je na liście środków zakazanych, zanim jeszcze ich działanie przebadano u ludzi. Dzięki nim poprawa zdolności wysiłkowej może być nawet bardzo wysoka.

PAP: Do takich środków należą również trimetazydyna i meldonium?

Prof. A.M.: Nie wchodząc w szczegóły można powiedzieć, że obydwa leki wpływają na procesy przemian energetycznych w warunkach niedotlenienia lub zwiększonego zapotrzebowania na tlen. Trimetazydyna jest lekiem recepturowym, była badana w różnych chorobach, na przykład w przewlekłych zespołach wieńcowych. I w tym schorzeniu jest stosowana jako lek drugiego rzutu w kategorii IIa, czyli taki, który jest rozważany, gdy inne interwencje nie przynoszą wystarczających korzyści klinicznych.

PAP: Meldonium jest lekiem jeszcze starszym.

Prof. A.M.: Ten lek powstał w latach 70. XX w. na Łotwie i ma podobny mechanizm działania. Początkowo miał być używany do wspomagania wzrostu zwierząt, potem odkryto jego właściwości kardioprotekcyjne i pobudzające układ nerwowy. Pod nazwą mildronate był stosowany jako lek przeciwniedokrwienny w Europie Wschodniej, poza Łotwą i Estonią głównie w Rosji i na Białorusi. W Polsce i Europie Zachodniej była stosowana głównie trimetazydyna o podobnych właściwościach, ale nieco innym mechanizmie działania.

PAP: Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) dość późno jednak zainteresowała się trimetazydyną i meldonium.

Prof. A.M.: Obydwa leki zostały umieszczone przez WADA na liście środków zakazanych w sporcie w 2014 r. Meldonium stał się znany w 2016 r., gdy wykryto, że był stosowany przez rosyjską tenisistkę Marię Szarapową. Wtedy też stał się bardzo popularny w sportach, w których doping nie jest kontrolowany. Jednak wcześniej, zanim go zakazano, był powszechnie stosowany.

PAP: Do zakazania trimetazydyny w sporcie podobno przyczynili się polscy specjaliści, bo lek ten był badany w naszym kraju.

Prof. A.M.: Wraz dr. Andrzejem Pokrywką, gdy był on dyrektorem Instytutu Sportu w pierwszej dekadzie XXI w., opisywaliśmy mechanizmy działania tego środka. Badane były też próbki moczu pobrane od sportowców z innych powodów. Wtedy się okazało, że w latach 2005-2008 wykryto metabolity trimetazydyny u ponad 10 proc. triathlonistów, 3 proc. kolarzy i 2 proc. piłkarzy. Ale lek ten był stosowany także przez sportowców z innych krajów.

PAP: Wtedy WADA zdecydowała się zakazać sportowcom zażywania tego leku. Nie przeprowadzono jednak badań wykazujących przydatność trimetazydyny, jak i meldonium u osób zdrowych, także w sporcie zawodowym.

Prof. A.M.: Takich klasycznych badań randomizowanych, z porównaniem do placebo, przeprowadzonych wśród osób zdrowych, a nie chorych, i wykazujących większą wydolność fizyczną, faktycznie nie wykonano. Ponieważ jednak wykazano taką poprawę u osób chorych, WADA uznała, że podobną korzyść mogą odnieść sportowcy wyczynowi.

PAP: To było słuszne?

Prof. A.M.: Moim zdaniem - tak. W sporcie zawodowym nawet niewielka poprawa wydolności może dać duże korzyści, jeśli chodzi o uzyskiwanie wyników. Przykładowo, jeśli wśród ośmiu finalistów w jeździe szybkiej na lodzie lub biegach narciarskich różnice na mecie sięgają zaledwie pół sekundy, nawet 1 proc. wzrostu wydolności może zadecydować o tym, kto zdobędzie medal, w tym również złoty, a kto będzie na ostatnim miejscu. Sportowcy szukają zatem czegoś, co mogłoby o tym przesądzić.

PAP: 15-letnią Kamilę Walijewę przyłapano na tym, że mogła zażywać trimetazydynę w okresie przygotowań do olimpiady w Pekinie, a zatem podczas treningów. Poza tym nie uprawia sportu wytrzymałościowego, jedynie pięknie jeździ na łyżwach po lodzie.

Prof. A.M.: Dla mnie sytuacja jest jednoznaczna: jeśli sportowiec zażywa środek zakazany przez WADA, to został przyłapany na dopingu. Decyzja o dyskwalifikacji w tej sytuacji powinna być zatem zero-jedynkowa - nie ma tłumaczenia.

PAP: Żadnego? Ile rosyjska łyżwiarka mogła zyskać dzięki zażywaniu trimetazydyny przed olimpiadą? Trenerzy i sportowcy mogą się chwytać czegokolwiek, ale jeśli chodzi o realną ocenę takiego dopingu…

Prof. A.M.: Nie zgadzam się z taką argumentacją. Nawet u łyżwiarki figurowej wytrzymałość jest również kluczem do osiągnięcia sukcesu. Nie przeczę, być może nie w takim stopniu, jak w przypadku biegacza długodystansowego na nartach, w maratonie czy kolarstwie. Jednak w jeździe figurowej na lodzie wytrzymałość uzyskana podczas treningu również wpływa na jakość kilkuminutowego, ale bardzo wyczerpującego występu zawodnika podczas zawodów.

PAP: Są leki kardiologiczne, które nie znalazły się jeszcze na liście środków zakazanych WADA, ale są podejrzenia, że mogą poprawiać wyniki sportowe?

Prof. A.M.: Moim zdaniem takich środków obecnie nie ma. W każdym razie nic o tym nie wiem. Zresztą w kardiologii nie szukamy leków poprawiających sprawność, lecz takie, które odciążają uszkodzone struktury mięśnia sercowego, na przykład u osób z niewydolnością serca. Niewłaściwe byłoby "poganianie" chorego serca. W sporcie nie mają zastosowania leki antyarytmiczne czy na nadciśnienie tętnicze. No, może oprócz leków beta-adrenolitycznych (tzw. beta-blokery), powszechnie stosowane w różnych sytuacjach w kardiologii, a zakazane w niektórych dyscyplinach, takich jak strzelectwo, skoki narciarskie, mogą bowiem poprawiać koncentrację i pozwalać osiągać lepsze wyniki, lub diuretyki, stosowane do maskowania innych substancji, lub redukowania wagi w sportach, gdzie jest to konieczne z powodu kategorii wagowych.

PAP: A jakie są jeszcze "exercise pills" - pigułki wysiłku?

Prof. A.M.: Są leki wpływające na przeprogramowanie kurczących się włókien nerwowych, dzięki czemu na takim samym poziomie można dłużej kontynuować duży wysiłek fizyczny. Dla sportowca wyczynowego ma to ogromne znaczenie, że zamiast przez godzinę może tak samo intensywnie trenować choćby o 10-15 minut dłużej. I takie środki są zakazane w sporcie.

PAP: Ma sens badanie próbki włosów Kamili Walijewej, aby ustalić czy stosowała trimetazydynę przez dłuższy czas w czasie treningów?

Prof. A.M.: Wpisanie czegoś na listę środków niedozwolonych oznacza, że tego w żadnej sytuacji stosować nie można (są pewne wyjątki, z zakazem stosowania w czasie zawodów, a dozwolone między zawodami). Podobnie jest ze steroidami: jeśli ktoś je zażywał i przed zawodami budował masę mięśniową, to po ich wykryciu zostaje zdyskwalifikowany. Nieważne, gdzie te steroidy były - w bitej śmietanie czy gdziekolwiek indziej. I nie ma znaczenia, czy sportowiec był tego świadomy. To hipokryzja. Jeszcze raz powtórzę: jeśli chodzi o doping, to w sporcie musi obowiązywać system zero-jedynkowy. Jeśli udowodniono, że ktoś stosował zakazaną substancję, zostaje wykluczony.

PAP: A Kamila Walijewa?

Prof. A.M.: Ma zaledwie 15 lat, sama nie zażywała trimetazydyny, ktoś jej ten lek podawał. A nie było - w mojej opinii - żadnego medycznego powodu uzasadniającego taką sytuację.