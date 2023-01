Prof. Mateusz Jankowski z CMKP: od 9 stycznia nowy kurs dla medyków z Ukrainy o organizacji systemu w Polsce

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce, a więc m.in. funkcjonowanie lekarzy rodzinnych, opieki ambulatoryjnej i szpitalnictwa, finansowanie świadczeń, wystawianie e-zwolnień i e-recept – to tylko niektóre zagadnienia, jakie zostaną omówione na kursie, który dla medyków spoza Polski, głównie z Ukrainy.

Kurs od 9 stycznia uruchamia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Prof. Mateusz Jankowski z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, który koordynuje projekt akcentuje, że tematyka kursu jest szeroka i ujęta w sposób praktyczny, a łatwy dostęp do materiałów na platformie e-learningowej jest bezpłatny i możliwy przez 12 miesięcy.

"Po napaści Rosji na Ukrainę ponad 8 mln osób przekroczyło ukraińsko-polską granicę. Wśród nich znalazło się wielu pracowników medycznych. Aby stworzyć im możliwość zatrudnienia w Polsce, instytucje - wśród nich także CMKP - podjęły działania mające ułatwić im odnalezienie się na rynku pracy" - wskazał w rozmowie z PAP prof. Mateusz Jankowski.

Podał, że Centrum zidentyfikowało dwie kluczowe bariery, na jakie natrafiają medycy z Ukrainy. Pierwsza z nich to bariera językowa i nieznajomość polskiego, druga to bariera organizacyjna i niewiedza o działaniu systemu w Polsce, który jest inny niż ukraiński.

Dlatego też, jak kontynuował, jeszcze w marcu 2022 r., krótko po ataku Rosji na Ukrainę, CMKP wraz z Ministerstwem Zdrowia zorganizowało bezpłatne kursy językowe dla medyków, którzy przyjechali do Polski, by ci poznali m.in. specjalistyczne, medyczne słownictwo.

Prof. Jankowski poinformował, że kurs ten ukończyło dotąd 1461 osób - głównie lekarze, dentyści, ale także pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Podkreślił, że na stronie CMKP przygotowano też dedykowany dla zawodów medycznych słowniczek polsko-ukraiński, w którym zawarto najważniejsze pojęcia.

Został on zamieszczony na platformie med-learning.cmkp.edu.pl. Kurs z listą słówek jest do pobrania w formie pdf wraz z ćwiczeniami utrwalającymi, które pomogą zapamiętać terminy medyczne oraz nauczyć się ich poprawnego zapisu.

Najnowszy projekt CMKP - przygotowywany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Światową Organizacją Zdrowia - to, jak przekazał profesor, kurs e-learningowy z organizacji ochrony zdrowia.

"Celem tego kursu jest dostarczenie informacji o organizacji ochrony zdrowia w Polsce, czyli takich, które są niezbędne do podjęcia pracy w sektorze ochrony zdrowia i realizacji świadczeń medycznych, przez medyków, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Polską" - wskazał.

"Kurs jest skierowany głównie do medyków ze Wschodu, szczególnie do lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy, startuje 9 stycznia" - dodał.

Prof. Jankowski poinformował, że w ramach kursu przygotowano video-wykłady, które będą dostępne całodobowo przez 12 miesięcy przez platformie e-learningowej.

"Medyk może w dowolnym momencie do kursu dołączyć, a jeśli jakieś zagadnienia wydadzą mu się trudniejsze, zawsze będzie mógł do nich wrócić" - podkreślił.

Wyjaśnił, że kurs składa się z siedmiu wykładów, a rozpoczyna wprowadzeniem do tematyki organizacji ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie kwestii dotyczących przepisów prawnych.

"Potem omawiamy kluczowe instytucje w systemie i ich zadania, czyli m.in. resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, inspekcji sanitarnej, uczelni medycznych oraz wojewodów, czyli wszystkich podmiotów i instytucji, z którymi medyk może się spotkać w czasie pracy" - wskazał.

Wykłady obejmują też zagadnienia dotyczące podmiotów świadczących usługi medyczne. "Omawiamy funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli lekarza rodzinnego, opowiadamy również o Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, czyli poradniach; skupiamy się też na szpitalnictwie" - podał.

W ramach kursu omawiany jest także, jak zaznaczył, cały szeroki zakres świadczeń, które są dostępne w ramach zabezpieczenia zdrowotnego, czyli ze środków publicznych, finansowanych przez NFZ.

"Na kolejnym etapie omawiamy finansowanie ochrony zdrowia. Jeśli medyk z Ukrainy chciałby otworzyć praktykę lekarską, to dzięki kursowi dowie się, jakie są zasady finansowania tej praktyki, na czym polega kontraktowanie z NFZ" - wskazał.

W kolejny wykładzie - jak kontynuował - wyjaśnione zostaje m.in. orzecznictwo lekarskie, czyli wystawianie zaświadczeń przez lekarzy.

"To szczególnie ważne teraz, w sezonie infekcyjnym, gdy odnotowujemy bardzo dużo zachorowań m.in.: na infekcje górnych dróg oddechowych, a w przychodniach są spore kolejki. Lekarze wystawiają zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, kiedyś nazywane L-4. My omawiamy sposób wystawiania tych zaświadczeń, by medycy byli przygotowani i nie musieli pytać, jak to robić" - powiedział.

Kolejną niezwykle ważna kwestią - jak podkreślił - jest omówienie e-usług dostępnych w systemie ochrony zdrowia. "W Polsce nastąpił bardzo dynamiczny rozwój e-zdrowia, wszelkich usług cyfrowych. Jest m.in. elektroniczna recepta, elektroniczne skierowanie, elektroniczne zwolnienie, elektroniczna dokumentacja medyczna, cały zakres usług oferowanych przez Centrum e-Zdrowia" - wskazał profesor.

Ostatnim blokiem tematycznym, który jest poruszany w ramach kursu są np.: kluczowe strategie w systemie ochrony zdrowia. "Omawiamy sytuację epidemiologiczną, stan zdrowia populacji polskiej. Mówimy, z jakimi najczęściej problemami pacjenci trafiają do lekarza, przekazywane są także informacje dotyczące tego, jak działa np.: Narodowa Strategia Onkologiczna czy Program Szczepień Ochronnych. Wielu z medyków będzie bowiem aktywnie zaangażowanych w ich realizację" - wskazał.

Profesor podkreśla, że kurs zawiera dużo praktycznej wiedzy przekazanej w syntetyczny, przystępny sposób.

"Nagrania z wykładami są w języku polskim. Umieszczono na nich napisy w języku ukraińskim. Materiały do kursu np.: skrypt będzie dostępny w języku ukraińskim, by medycy dokładnie zaznajomili się z tematyką" - wskazał.

Prof. Mateusz Jankowski podał też, że każdy zarejestrowany uczestnik będzie mógł na koniec kursu dostać certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Polskie prawo przewiduje uproszczone systemy zatrudniania personelu medycznego z państw spoza Unii Europejskiej od grudnia 2020 r.

Prof. Jankowski poinformował, że dotąd lekarze i lekarze dentyści - głównie obywatele Ukrainy - złożyli do ministra zdrowia ponad 5 tys. wniosków o wydanie warunkowego prawa wykonywania zawodu; wydano 3610 pozytywnych decyzji. Wskazał też, że pielęgniarki i położne złożyły 1931 takich wniosków, a wydano 1185 zgód. Natomiast ratownicy medyczni złożyli 128 wniosków, wydano 73 decyzje.

CMKP odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku organizuje ponad 1500 kursów specjalizacyjnych. CMKP akredytuje jednostki szkolące i prowadzi rejestr medyków odbywających specjalizację. Odpowiada za doskonalenie podyplomowe nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale także farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych.