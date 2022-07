Prof. Norbert Maliszewski o nowym sondażu wyborczym United Surveys dla Wirtualnej Polski

Ten sondaż pokazuje, że PiS ma 32,4 punkty proc. i zyskuje w porównaniu do sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski z początku lipca 1,1 punktu proc.- mówi PAP o nowym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski sekretarz stanu, szef Rządowego Centrum Analiz prof. Norbert Maliszewski.

"Przeliczając ten wynik dla wyborców zdecydowanych to jest 38,2 proc. Obliczając, ile to szacunkowo dawałoby mandatów - przy założeniu, że struktura poparcia będzie taka sama jak w okręgach z 2019 r. - to jest 212 mandatów" - powiedział szef Rządowego Centrum Analiz, komentując sondaż wyborczy opublikowany w niedzielę w Wirtualnej Polsce.

"To oznacza, że właśnie w tej trudnej sytuacji PiS ma wysokie poparcie i przy dobrze zaplanowanej kampanii, która dawałaby dodatkowo 20 mandatów, ma szansę na to, aby mieć samodzielną większość" - ocenił prof. Maliszewski.

Zwrócił uwagę, że "w tym trudnym czasie wysokiej inflacji, który jest sprawdzianem dla partii rządzącej, partia rządząca tutaj nawet zyskuje". "Dzieje się to dlatego, że jest wiarygodna, jeżeli chodzi o taką istotę, którą jest stanie zawsze po stronie ludzi - wyjaśnił.

"Tak więc, jeżeli mamy ten problem inflacji i jest kłopot chociażby z wysokimi cenami niektórych produktów - to decydujemy się na tarczę, czyli obniżamy VAT na produkty spożywcze, na paliwa, na gaz, na energię" - mówił. "Jeżeli jest kłopot chociażby z kredytami - no to właśnie realizowane są wakacje kredytowe, czyli to będzie taki duży oddech dla kredytobiorców" - ocenił.

Prof. Maliszewski zwrócił uwagę, że "na skutek embarga, które zostało wprowadzone na węgiel z Rosji", rząd dokona "bardzo trudnej interwencji, bo trzeba dostarczyć węgiel do 2 mln osób". "Wcześniej, powiedzmy, robiły to przede wszystkim firmy prywatne" - przypomniał. "To nie jest problem z węglem dla energetyki, bo tam dostarczają spółki skarbu państwa ten węgiel z Polski" - wyjaśnił. Dodał, że "jest też dodatek 3 tys. zł dla osób opalających węglem".

"Widać, że Polacy to doceniają" - podkreślił szef Rządowego Centrum Analiz.

"Natomiast warto zaznaczyć też to, że ten wynik sondażu przeczy temu, co było popularne w mediach na podstawie innego sondażu. To był sondaż firmy Kantar" - mówił. "Tak się zdarza, że, powiedzmy, w nauce to się nazywa taki wynik +outlier+; taki wynik, który jest różny od średniej, a średnia chociażby liczona w portalu POLITICO, czyli takim międzynarodowym, prestiżowym portalu, to jest właśnie dla wyborców zdecydowanych PiS 37 proc. i tam jest przewaga PiS-u nad KO 10 punktów proc." - wyjaśnił. "Widać, że tamten wynik sondażu (firmy Kantar - PAP) jest taki, powiedzmy, przypadkowy. Rzekłabym, że wnioskowanie z niego jest nieuprawnione" - tłumaczył prof. Maliszewski.

"Ta średnia sondażowa portalu POLITICO i ten wynik ostatniego sondażu pokazują, że w tym trudnym czasie PiS jest tą partią, która ma stabilne poparcie, która jest wiarygodna, która, powiedzmy, będzie zawsze pomagać ludziom i jeżeli pojawią się kolejne problemy - to będzie interweniować" - ocenił. "Bo PiS zawsze będzie stać po stronie ludzi" - podkreślił prof. Norbert Maliszewski.