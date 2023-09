Cieszę się, że młodzi pacjenci będą mogli korzystać z bezpłatnych leków, co poprawi budżety rodzinne ich opiekunów prawnych – powiedział PAP konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski.

"Mamy sporo pacjentów pediatrycznych - nie tylko dzieci, ale i młodzież - z chorobami przewlekłymi, praktycznie w każdej podspecjalności pediatrycznej. Koszty takiego leczenia są dość znaczne i wprowadzenie leków bezpłatnych jest dużym odciążeniem rodzin" - powiedział w rozmowie z PAP konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski.

Zwrócił też uwagę, że w grupie młodych pacjentów chorujących przewlekle, są również osoby z chorobami rzadkimi, których leczenie jest bardzo drogie. "Uważam zatem, że wprowadzenie listy leków bezpłatnych jest niezwykle ważne" - wskazał pediatra i onkolog.

Profesor dodał, że dotychczas zdarzały się sytuacje, gdy pacjenci nie przyjmowali leków ze względu na koszty. "Znam takie przypadki ze swojej wieloletniej praktyki - leki nie były podawane regularnie, a jednym z czynników był czynnik finansowy. Trudności dotykają różnych ludzi, z różnych środowisk, także tych mniej zamożnych - i dla tych rodzin problem był istotny; wprowadzenie bezpłatnych leków będzie zatem znaczące w ich codziennym funkcjonowaniu" - zaznaczył prof. Peregud-Pogorzelski.

Wśród droższych leków ujętych na liście wymienił m.in. leki cukrzycowe, jak insuliny nowej generacji i glukagon, które muszą być podawane codziennie. "Cieszę się, że młodzi pacjenci będą mogli korzystać z bezpłatnych leków, co poprawi budżety rodzinne ich opiekunów prawnych - jak wiadomo, jest to choroba na całe życie" - podkreślił pediatra.

Zdaniem profesora, dobrze, że na liście leków bezpłatnych znalazły się leki hormonalne, sterydy wziewne dla pacjentów z astmą oraz antybiotyki, w tym cefalosporyny drugiej i trzeciej generacji, które mogą być podawane w warunkach domowych.

"Oczywiście trzeba zaznaczyć, że te wszystkie leki są bezpłatne pod warunkiem, że są przepisywane zgodnie ze wskazaniami" - zaznaczył prof. Peregud-Pogorzelski.

Jak powiedział, dobrze się także stało, że z listy leków bezpłatnych będzie mogła korzystać szczególna grupa pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi i onkologicznymi. Na liście leków bezpłatnych znalazły się między innymi: czynniki wzrostu granulocytów, co jest ważne szczególnie dla osób po chemioterapii. "Gdy wypisywane są one do domu, wpadają w tzw. dołki hematologiczne i wymagają wsparcia" - zaznaczył, wskazując też, że bezpłatne stały się bardzo drogie leki przeciwgrzybicze.

Darmowe są również leki przyjmowane po przeszczepach wielonarządowych, jak ewerolimus czy sirolimus, bez których pacjenci - "nie mogą funkcjonować". Istotne jest także - dodał - ujęcie na liście leków psychiatrycznych i przeciwdrgawkowych.

Pytany o to, czy są leki, których brakuje na liście prof. Peregud-Pogorzelski odparł, że może tak być, ale była ona "bardzo dokładnie przygotowywana", a każdy z konsultantów krajowych proszony był o to, aby ją przejrzeć i dopisać leki ze swojej dziedziny, co zostało uwzględnione w ostatecznej liście.

