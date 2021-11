Prof. Piotr Ponikowski: apelujemy kolejny raz o szczepienia i o rozsądne podejście do pandemii

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski zaapelował do osób niezaszczepionych o wykonanie tego zabiegu. Jego zdaniem wciąż jesteśmy przed szczytem IV fali pandemii COVID-19, a w szpitalach chorują coraz młodsi pacjenci.

We wtorek na konferencji prasowej rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski apelował do osób niezaszczepionych o wykonanie tego zabiegu.

"Po raz kolejny apelujemy o szczepienia i rozsądne podejście do pandemii. Liczba pacjentów w szpitalu wzrasta. Trudno jest przewidzieć, co się jeszcze może wydarzyć. I chociaż może nie realizuje się najgorsza prognoza, to wciąż nie jest to koniec czwartej fali pandemii" - mówił rektor.

Dodał, że w minionym tygodniu zanotowano 12 zakażeń wśród studentów, a na kwarantannie jest 50 osób i 20 pracowników uczelni.

"Te 12 zakażeń pokazuje nam, że nasi studenci są rzeczywiście w zdecydowanej większości zaszczepieni, co świadczy o ich odpowiedzialności. Biorąc pod uwagę, że akademicka społeczność naszej uczelni wynosi 6,5 tys. osób, to ten wskaźnik nie jest duży" - mówił rektor.

W zeszłym tygodniu władze uczelni zdecydowały, że studenci będą stacjonarnie kontynuować naukę praktyczną w szpitalu przy pacjentach.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, który prowadzi też szpital tymczasowy przy ul. Rakietowej, jest 180 pacjentów z COVID-19, a siedem osób korzysta z pomocy respiratora. W klinice pediatrii i chorób infekcyjnych przebywa 27 chorych na COVID-19 dzieci.

Dyrektor szpitala tymczasowego dr Janusz Sokołowski podkreślił, że 80 proc. pacjentów jest niezaszczepionych, a ciężko chorują też coraz młodsze osoby.

"Na 106 chorych 27 proc. to osoby po 60. roku życia, ale 20 proc. stanowią 40-latkowie. W praktyce prawie wszyscy byli niezaszczepieni. Pięciu na sześciu 40-latków miało w naszym szpitalu ciężki przebieg choroby" - powiedział dr Sokołowski.

W szpitalu tymczasowym decyzją wojewody są 122 łóżka dla pacjentów covidowych.