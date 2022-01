Prof. Pyrć: osoby zaszczepione dwoma dawkami tracą z czasem odporność, potrzebują trzeciej

Osoby, które zaszczepiły się dwoma dawkami, tracą z czasem odporność, potrzebują trzeciej dawki – wskazał w czwartek wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. Krzysztof Pyrć.

W Pałacu Prezydenckim odbył się ekspercki panel "Info Covid-19. Zapytaj - Zdecyduj". Spotkanie - transmitowane m.in. w telewizjach TVP1, TVP INFO i POLSAT NEWS oraz portalu ONET - miało służyć edukowaniu społeczeństwa na temat szczepień oraz sposobów walki z pandemią.

Jeden z moderatorów, lekarz Michał Sutkowski, zadał pytanie, które przygotował prezydent Andrzej Duda. "Pan prezydent Andrzej Duda pyta, czy, a jeśli tak, to ile jest ciężkich zachorowań na COVID-19 u osób zaszczepionych dwoma dawkami" - przekazał Sutkowski.

Odpowiedzi udzielił prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

"Osoby, które zaszczepiły się dwoma dawkami, wiemy już to, tracą z czasem odporność, dlatego potrzebują trzeciej dawki. Faktycznie - takich przypadków może być dużo. Jeżeli pytamy, ile jest osób ciężko chorych, to warto zaznaczyć, że (...) chodzi o to, na ile ryzyko ciężkiej choroby jest zredukowane" - wskazał profesor.

Kontynuował, że widać, iż w krajach, które były bardzo dobrze zaszczepione przeciw COVID-19, śmiertelność była na znacznie niższym poziomie.