Prof. Pyrć: to nieprawda, że szczepionki powodują nowe mutacje

Nieprawdą jest twierdzenie, że szczepionki przeciwko COVID-19 skutkują powstawaniem nowych mutacji koronawirusa – podkreślił wirusolog prof. Krzysztof Pyrć. Jeżeli nie dojdzie do zakażenia, a to ma na celu zaszczepienie, to wtedy wirus nie jest w stanie się namnażać - dodał.

Prof. Pyrć był jednym z uczestników odbywającego się w czwartek w Pałacu Prezydenckim eksperckiego panelu pt. "Info Covid-19. Zapytaj - Zdecyduj". Spotkanie - transmitowane m.in. w telewizjach TVP1, TVP INFO i POLSAT NEWS oraz portalu ONET - miało służyć edukowaniu społeczeństwa na temat szczepień oraz sposobów walki z pandemią. Widzowie i internauci pytali m.in. jak powstają i w jaki sposób były i są badane szczepionki, czy rzeczywiście chronią przed COVID-19, czy mają wpływ na przebieg ciąży, a także o stosowane testy nad zakażenie koronawirusem.

Podczas panelu padło pytanie czy prawdopodobna jest hipoteza, że osoby zaszczepione ponoszą winę za niewygasanie wirusa - który podlega kolejnym mutacjom - czy też jest odwrotnie i szczepienia osłabiają koronawirusa. Prof. Krzysztof Tomasiewicz, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, mówił, że nowe warianty pojawiają się u osób z zaburzeniami układu odpornościowego, stąd też teoria, że zwłaszcza takie osoby powinny być szczepione. "Po drugie zaszczepienie masowe, uzyskanie bardzo dużej odporności, może sprawić, że tych zakażeń będzie zdecydowanie mniej, czyli szansa na powstanie nowego wariantu będzie dużo mniejsza" - powiedział.

Prof. Pyrć, który jest członkiem Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, stanowczo zaprzeczył twierdzeniom, że szczepionki powodują mutacje. Jak zaznaczył, szczepionki to nie lek - nie działają one bezpośrednio na wirusa. "To, co powoduje presję na wirusa, który próbuje przeżyć, przetrwać w naszym organizmie, to jest układ odpornościowy i ten układ odpornościowy - kiedy się +uczy+ - po szczepieniu lub po przechorowaniu, stara się zahamować tego wirusa, a wirus stara się mu uciec (...) Jeżeli nie dojdzie do zakażenia, a to ma na celu zaszczepienie, to wtedy wirus nie jest w stanie się namnażać, jeżeli nie jest w stanie się namnażać, to nie jest w stanie mutować" - opisał prof. Pyrć.

O dalszy przebieg pandemii oraz czy i kiedy zmieni się ona w endemię, był pytany dr Grzegorz Cessak - prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków. Jak odpowiedział, ta kwestia jest dyskutowana przez naukowców, którzy rozmawiają na temat podawania czwartej dawki. "Jednomyślnie naukowcy stwierdzają, że częstość podawania tych kolejnych boosterów wcale nie musi się przełożyć na skuteczność i na transmisję wirusa" - zaznaczył. Przypomniał o ostatnim komunikacie Europejskiej Agencji Leków, w którym mowa o planach podawania kolejnych dawek szczepionki sezonowo - jak w przypadku wirusa grypy, kiedy zaistnieje potrzeba wzmocnienia układu odpornościowego przy kolejnych falach zachorowań.

Dr Lidia Stopyra, która kieruje Oddziałem Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie odpowiadała m.in. na pytania dotyczące szczepień dzieci. Wyraziła przekonanie, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna także w tej grupie wiekowej. Wskazała, że wbrew przewidywaniom z początku pandemii okazało się, że także dzieci mogą ciężko chorować na COVID-19, czego dowiodła zwłaszcza czwarta fala, kiedy zaobserwowano wiele takich przypadków, a także zgonów u najmłodszych. "W Polsce jest to kilkadziesiąt zgonów, natomiast w Stanach Zjednoczonych - około tysiąca z powodu ostrego COVID, jak i powikłań COVID" - wskazała. Podkreśliła, że zaszczepione dzieci bardzo rzadko wymagają hospitalizacji. Zwróciła też uwagę na psychologiczny aspekt pandemii i liczne próby samobójcze dzieci.

Prezydent Duda, który nie uczestniczył osobiście w debacie, przesłał ekspertom kilka pytań. Jedno dotyczyło tego, ile jest ciężkich przypadków COVID-19 u niezaszczepionych dzieci i skoro szczepionka chroni tylko przed ciężkim przebiegiem choroby, po co je szczepić. Dr Stopyra odpowiedziała, że z powodu tej choroby do szpitali trafiają dzieci w każdym wieku. Nawet jeśli łagodnie przejdą COVID-19, są narażone na ostre i przewlekłe powikłania.