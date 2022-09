Prof. Roszkowski: domagając się reparacji, prowadzimy politykę pamięci

Domagając się reparacji wojennych od Niemiec, prowadzimy politykę pamięci, oświecającą świat w tym, co stało się z Polską w czasie II wojny światowej – powiedział we wtorek historyk prof. Wojciech Roszkowski.

Prof. Wojciech Roszkowski, pytany w Radiu Zet o to, czy jako historyk uważa, że Polsce należą się reparacje wojenne od Niemiec, powiedział: "oczywiście".

Dopytywany, czy jest do tego podstawa prawna przy zrzeczeniu się ich w PRL, stwierdził, że "to zrzeczenie ma bardzo słabą moc prawną". "Ono nie jest zarejestrowane jako oficjalny dokument. To jakaś notatka" - powiedział.

Pytany o fakt, że potem rządy niepodległej Polski potwierdzały zrzeczenie się reparacji, prof. Roszkowski powiedział: "Ano to trzeba by było pytać, dlaczego to robiły. I tu wchodzimy w bieżącą politykę".

Zdaniem Roszkowskiego Polska powinna starać się o reparacje "chociażby z jednego powodu".

"Dlatego, że domagając się ich, prowadzimy politykę pamięci, oświecającą świat w tym, co stało się z Polską w czasie II wojny światowej. Bo na razie odpuściliśmy to i stajemy się współwinni. Jeżeli mówimy: nie jesteśmy współwinni, tylko powinno się nam zapłacić 6 bilionów złotych, to będą pytania - dlaczego. No to pokazujemy dlaczego" - powiedział.

W Warszawie zaprezentowano 1 września raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł.

Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w najbliższym czasie należy się spodziewać noty dyplomatycznej do rządu Niemiec w sprawie reparacji. Ma ona być podparta "bardzo dokładnymi analizami, materiałami, które nie tylko pokazują nasze racje od strony moralnej, historycznej, ale także od strony politycznej i prawnej".

W związku z polskimi staraniami o reparacje przygotowany jest cały harmonogram działań polskiego rządu.

