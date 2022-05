Prof. Ryba z KUL: prof. Paruch był bezwzględnym patriotą i umiał bronić swoich poglądów

Profesor Paruch był człowiekiem pracowitym i błyskotliwym w analizach naukowych. Miał swoje poglądy, umiał ich bronić, był bezwzględnym patriotą - powiedział PAP profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wspominając zmarłego w niedzielę prof. Waldemara Parucha.

"Profesor Paruch był pracownikiem sąsiedniego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej i współpracowaliśmy ze sobą zarówno na niwie naukowej jak i społecznej. To był człowiek bardzo aktywny społecznie i urzędowo, między innymi przewodniczył zespołowi doradczemu ministra Czarnka" - podkreślił historyk, profesor KUL Mieczysław Ryba. O śmierci prof. Parucha poinformował w niedzielę na Twitterze szef MEiN Przemysław Czarnek.

"Mieliśmy wspólne zainteresowania naukowe, ponieważ ja zajmowałem się myślą polityczną narodową, a on zajmował się myślą piłsudczykowską" - dodał Ryba i zaznaczył, że z Paruchem często spotykał się na debatach, konferencjach i rozmowach naukowych. "Później, kiedy w tle coraz więcej pojawiało się zaangażowania społecznego, to spotykaliśmy się częściej między innymi w zespole ministra Czarnka, kiedy co tydzień wspólnie zastanawialiśmy się nad możliwościami poprawy reformy szkolnictwa wyższego" - wspominał.

W ocenie prof. Ryby "prof. Paruch był człowiekiem niezwykle inteligentnym, błyskotliwym w różnych analizach, inspirującym i bardzo pracowitym". "To był doskonały organizator umiejący zarządzać pracą zespołów naukowych. Miał swoje poglądy, umiał ich bronić i deklarował je w sposób jasny i przejrzysty. To był bezwzględny patriota, inspirujący się myślą piłsudczykowską" - powiedział. Dodał, że "z jednej strony to był człowiek nauki, a z drugiej - człowiek zaangażowany politycznie w dobrym tego słowa znaczeniu i realizujący pewne dobro wspólne". "Jego śmierć to wielka strata. Uważam, że odszedł przedwcześnie, tacy ludzie nie rodzą się na pniu" - podsumował.

Prof. Waldemar Paruch urodził się 15 września 1964 r. w Lublinie. Był naukowcem, działaczem społecznym, inicjatorem powołania i byłym szefem rządowego Centrum Analiz Strategicznych oraz historykiem związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był też przewodniczącym zespołu doradczego ds. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Miał 57 lat.