Prof. Rymsza: musimy skoncentrować się na pomocy uchodźcom w dłuższej perspektywie

Na posiedzeniu prezydenckiej rady ds. społecznych rozmawialiśmy o konieczności pomocy uchodźcom w dłuższej perspektywie - przekazał PAP kierujący radą dr hab. Marek Rymsza. Zapowiedział, że konkretne propozycje zostaną przedstawione prezydentowi Andrzejowi Dudzie w przyszłym tygodniu.

Doradca prezydenta w rozmowie z PAP poinformował, że podczas poniedziałkowego posiedzenia rady ds. społecznych dyskutowano m.in. na temat planowanych działań związanych z organizacją wsparcia dla uchodźców.

"Postanowiliśmy, że jako rada w swych pracach skoncentrujemy się na programowaniu działań publicznych w dłuższej perspektywy czasowej. Nie chodzi więc o działania w trybie ad hoc, które są bezpośrednim reagowaniem na pojawienie się uchodźców, tylko o wprowadzenie rozwiązań w dłuższej perspektywie czasowej, które w optymalny sposób kanalizowałby oddolną energię społeczną w działania pomocowe bardziej uporządkowane, mniej absorbujące ludzi, ale za to dłużej trwające" - powiedział prof. Rymsza.

Jak wskazał, jedna z propozycji dotyczy wolontariatu. Profesor zwrócił uwagę, że obecnie ludzie bardzo angażują się w pomoc uchodźcom np. biorą urlopy w pracy. Zaznaczył, że jest to jednak działanie krótkotrwałe.

"Chodziłoby o to, żeby potrafić stopniowo przekształcać wolontariat oparty na intensywnym zaangażowaniu +tu i teraz+ w pomaganie mniej obciążające, a dające się wstawić w codzienne funkcjonowanie człowieka. Jednocześnie uważamy, że warto byłoby profilować wolontariat w taki sposób, żeby nie działał on na zasadzie +wolnych rąk+, ale kompetencji" - powiedział.

Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o wykorzystywanie konkretnych umiejętności człowieka, także tych zawodowych. "To byłaby najbardziej efektywna pomoc, która wymaga jednak innego sposobu organizacji. To się nie stanie samo. To nie może bazować na spontanicznej energii" - zaznaczył doradca prezydenta.

Podkreślił, że konkretne propozycje mają zostać opracowane w ciągu tygodnia.

Prof. Rymsza wskazał, że trzeba też zorganizować wsparcie psychologiczne dla uczniów z Ukrainy. "Musimy być świadomi tego, że ci uczniowie przychodzą do szkół w bardzo różnej sytuacji osobistej. Bycie w systemie szkolnym to jedno, a korzystanie ze wsparcia specjalistycznego związanego np. z wychodzeniem z traumy to drugie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak ludzie przeżywają traumę związaną z ucieczką z terenów wojny. Ci uczniowie muszą być objęci specjalnym wsparciem psychologicznym" - ocenił.

Zdaniem profesora naszym największym atutem społecznym jest brak obozów dla uchodźców. "Teraz chodziłoby o to, by pomoc - także w dłuższym horyzoncie czasowym - miała charakter środowiskowy, by była wspólnym działaniem wielu podmiotów - pozarządowych, samorządowych, państwowych. To wymaga bardzo dobrej organizacji działań w terenie" - zaznaczył.

Jak dodał, "taka współodpowiedzialność może się sprawdzić szczególnie w mniejszych miejscowościach". "Ktoś przyjmie uchodźcę do swojego domu, ktoś inny będzie odpowiedzialny za jego dowóz do pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Koordynacją tych działań powinna się zajmować władza samorządowa, ale warto włączać także inne podmioty mające potencjał w działaniach środowiskowych, na przykład miejscową parafię czy lokalne stowarzyszenie. To powinna być nasza wspólna sprawa" - podkreślił doradca prezydenta.

Zapowiedział, że konkretne propozycje zostaną przedstawione prezydentowi Andrzejowi Dudzie w przyszłym tygodniu.