Prof. Ślęzak: celem jest redukcja w tej dekadzie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 proc.

Rolą Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zachęcanie, wspieranie i rozszerzanie społeczności, która ma na celu redukcję w tej dekadzie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń drogowych o 50 proc. - powiedział w piątek szef Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak.

W piątek w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbywa się Konferencja Polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorami wydarzenia są: Instytut Transportu Samochodowego, globalny partner technologiczny Ricardo z Wielkiej Brytanii oraz zajmujący się bezpieczeństwem drogowym Instytut VIAS z Belgii.

Jak powiedział PAP dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak, rolą Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "jest zachęcanie, wspieranie i rozszerzanie społeczności, która ma na celu redukcję liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń drogowych o 50 proc. w tej dekadzie".

"Aby zobrazować, o jakim celu mówimy, to warto podkreślić, że każdego roku na europejskich drogach, na skutek wypadków drogowych, życie traci ok. 20 tys. osób" - podkreślił szef ITS.

Dodał, że planem docelowym Europejskiej Karty BRD jest całkowita eliminacja ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach Unii Europejskiej do 2050 roku. "Jesteśmy na dobrej drodze, aby zrealizować ten plan, ponieważ w Polsce w latach 2012-2022 liczba ofiar śmiertelnych spadła o 47 proc. To właśnie za te znaczące osiągnięcia i efektywne działania w poprawie BRD Polska została nagrodzona w czerwcu tego roku przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu Nagrodą PIN 2023" - przypomniał.

Głównym tematem zorganizowanej w piątek konferencji jest przegląd osiągnieć i inicjatyw mających na celu ograniczanie zagrożeń i minimalizowanie skutków wypadków drogowych realizowanych przez Polskich Sygnatariuszy Karty BRD.

Podczas konferencji prezentowane są również plany Komisji Europejskiej dotyczące działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, osiągnięć i zamierzeń koordynatorów Europejskiej Karty BRD. Zaplanowane są także wystąpienia Dyrekcji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu i Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jak poinformował ITS, Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest największą w świecie platformą współdziałania instytucji unijnych z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi z krajów członkowskich. Ma ona charakter non profit.

Karta uruchomiona została przez Komisję Europejską w styczniu 2004 roku i adresowana jest do władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw przemysłowych, transportowych, instytucji naukowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, organizacji reprezentujących użytkowników dróg itp., którym bliska jest idea konsekwentnego ograniczania zagrożeń występujących w ruchu drogowym.

Do chwili obecnej Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało prawie 4000 różnych podmiotów. Obok światowych koncernów sygnatariuszami Karty są także szkoły i przedszkola z niewielkich miejscowości z różnych krajów członkowskich oraz organizacje pozarządowe działające na poziomie lokalnym.

W Polsce po raz pierwszy uroczyste podpisanie Europejskiej Karty BRD odbyło się w kwietniu 2004 roku. Od tego czasu Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało ponad 120 organizacji z naszego kraju, w tym Instytut Transportu Samochodowego w 2009 roku. ITS od 2021 roku pełni również funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla Sygnatariuszy Karty BRD.

Podpisując Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jej sygnatariusze deklarują, że będą wspierać Komisję Europejską w realizacji celów przyjętych w kolejnych unijnych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez realizację własnych programów prewencyjnych.