Prof. Szuster-Ciesielska: tylko masowe testy na COVID przerwą łańcuch transmisji

Szerokie testowanie jest absolutnie konieczne. Teraz zupełnie nie wiemy, jak wygląda przebieg epidemii w Polsce – zaznaczyła w rozmowie z PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. I dodała, że tylko masowe testowanie może przerwać transmisję wirusa SARS-CoV-2.

Ekspertka z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie odniosła się do słów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczących tego, że "dopóki obłożenie szpitali nie przekroczy około 5 tys. hospitalizacji, nie będzie powrotu do masowego testowania".

"Nie rozumiem w ogóle tej deklaracji. Nie wiem, skąd akurat ta granica 5 tys. hospitalizowanych. Jeśli chodzi o nowoczesną epidemiologię, to im więcej będziemy wiedzieli o rozprzestrzenianiu się wirusa, tym lepiej dla nas i systemu opieki zdrowotnej. Szerokie testowanie jest absolutnie konieczne, przecież pandemii nikt nie odwołał, wirus nie zniknął. Tylko masowe testy umożliwiłyby identyfikację zakażonych, ich samoizolację i przerywanie łańcucha transmisji" - podkreśliła prof. Szuster-Ciesielska.

Zwróciła uwagę, że w krajach Europy Zachodniej np. Wielkiej Brytanii i Niemczech, wzrasta zarówno liczba zakażonych koronawirusem, jak i hospitalizacji. Dodała, że teraz zupełnie nie wiemy, jak wygląda przebieg epidemii w Polsce, nie wiemy, które subwarianty u nas dominują - stwierdziła wirusolog.

Podkreśliła, że nikt by nie chciał, aby zwiększona liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 była zaskoczeniem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. "Tym bardziej, że odsetek dodatnich wyników testów wynosi w tej chwili 18 proc. To jest dużo w sytuacji, gdy WHO mówi, że tych pozytywnych wyników spośród wszystkich testowanych nie powinno być więcej, niż 5 proc., bo wtedy możemy mówić o kontroli epidemii" - zaznaczyła ekspertka.

Odnosząc się do wyszczepienia społeczeństwa w Polsce przeciwko COVID-19 przekazała, że ten wskaźnik stoi w miejscu od dłuższego czasu na poziomie 58,8 proc. W tym kontekście zwróciła uwagę, że nowe subwarianty koronawirusa bardzo dobrze uciekają przed odpowiedzią poszczepienną i poinfekcyjną, a wiele osób jest już kilka miesięcy po dawce przypominającej.

Nawiązując do osób, które jeszcze nie przyjęły trzeciej dawki, zapytana - czy lepiej teraz się na nią zdecydować, czy może poczekać do jesieni na aktualizowaną wersję szczepionki - odrzekła, że trudno na to pytanie w sposób jednoznaczny odpowiedzieć.

"Do września zostały jeszcze - albo tylko - dwa miesiące. Wiele zależy tu od wieku, stylu pracy, ogólnego stanu zdrowia, liczby kontaktów. Z jednej strony warto podać teraz dawkę przypominającą ze względu na to, że nie wiadomo, co nas czeka jeszcze w okresie wakacyjnym, a z drugiej strony - może warto poczekać na szczepionkę aktualizowaną, bo podana we wrześniu zabezpieczy nas w lepszym stopniu na jesień. Mimo wszystko skłaniałabym się do doradzenia, aby jeszcze teraz przyjąć dawkę przypominającą" - wyjaśniła wirusolog.

Podkreśliła jednocześnie, że epidemia się nie zakończyła, a w Polsce mamy cały czas stan zagrożenia epidemicznego. "Stąd apel o zakładanie maseczek podczas wakacji w miejscach publicznych: sklepach, urzędach, hotelach. To pozwoli na obniżenie ryzyka zakażenia, gdyż sytuacja - szczególnie właśnie w takich miejscach - sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa" - oceniła profesor.