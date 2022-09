Prof. Young: końca pandemii jeszcze nie widać, zima może być trudna

Nie widać jeszcze końca pandemii, a zima może być trudna – ostrzega brytyjski specjalista prof. Ian Young. Zaznacza, że wciąż jest wiele zakażeń i zachorowań, a część chorych wymaga hospitalizacji stwarzając dodatkowe obciążenie dla szpitali.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Specjalista związany z Queen's University Belfast nawiązał do wypowiedzi dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. W wypowiedzi dla BBC News twierdził on, że świat jeszcze nigdy nie był tak blisko zakończenia pandemii Covid-19. "Jeszcze tam nie doszliśmy. Ale widzimy kres" - zaznaczył.

Prof. Ian Young ostrzega, że końca pandemii jeszcze nie widać, a zima może być trudna. Zwraca uwagę, że mniej osób się testuje w kierunku Covid-19, nie wiemy zatem dokładnie, jaka jest sytuacja epidemiologiczna. A jesienią dojdą jeszcze inne infekcje, takie jak grypa sezoznowa.

"Poza Covidem będzie nam grozić zakażenie grypą oraz innymi infekcjami" - podkreślił. Dodał, że trzeba zrobić wszystko, żeby się dobrze do tego przygotować, siebie, jak i swych najbliższych. Głównie jednak chodzi o to, żeby się zaszczepić, jeśli tylko jest to możliwe.

Jego zdaniem przede wszystkim trzeba przyjąć dawkę przypominającą szczepionki przeciwko Covid-19. Przyznaje, że po przechorowaniu tej choroby lub wcześniejszym się zaszczepieniu uzyskuje się odporność. Jednak po upływie średnio pół roku ta odporność się zmniejsza. Dodatkowym utrudnieniem jest zmienność wirusa SARS-CoV-2 - pojawiają się kolejne jego warianty.

"Jesienią i zimą, gdy mogą się pojawić nowe mutacje, przyjęcie boostera ma żywotne znaczenie, by chronić siebie i innych" - przekonuje prof. Ian Young. Dodał, że zaszczepienie się przeciwko Covid-19 chroni też przed tzw. długim Covidem, który staje się coraz większym wyzwaniem dla opieki medycznej.

Specjalista przyznał, że coraz bardziej skuteczne jest leczenie Covid-19, jednak szczepienie się przeciwko wirusowi SAR-CoV-2 gwarantuje najlepszą ochronę przed tą chorobą i jej powikłaniami.

Wredług światowej Organizacji Zdrowia Covid-19 zabił blisko 6,5 mln osób, a walką z koronawirusem nie jest na razie wygrana. Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował do rządów o "podtrzymywanie czujności" i podkreślił, że walka z pandemią to "maraton".

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...