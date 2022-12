Prof. Żaryn: różne okupacje przeminęły, a ideologie za nimi się kryjące - niestety nie

To film pokazujący, że różne okupacje przeminęły, a ideologie za nimi się kryjące niestety nie - powiedział dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej (IDMN) prof. Jan Żaryn podczas pokazu filmu "Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej" Pawła Woldana w Lublinie.

"Jest to bardzo intensywnie opowiedziana historia, która nie jest historią łatwą, bo te czasy nie były łatwe" - powiedział podczas piątkowego pokazu dyrektor IDMN. "To jest film faktograficznie przebogaty, natomiast jednocześnie autor odnalazł niezwykle ciekawą ikonografię" - powiedział. Jak podał, poza znanymi fragmentami niemieckich kronik w produkcji można zobaczyć wiele zdjęć, fragmentów filmów i wcześniej nieznanych dokumentów, do których reżyserowi udało się dotrzeć.

Wyjaśnił, że w blisko 1,5-godzinnym filmie poruszanych jest kilka wątków dotyczących polskich dziejów z perspektywy Kościoła Katolickiego. Autor obrazu - podał prof. Żaryn - skupił się na ziemiach polskich włączonych bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej i Generalnym Gubernatorstwie, gdzie polityka okupanta wobec Kościoła była nieco inna. "Trzecia odsłona to Kościół polski poza granicami ziem okupowanych przez Niemców" - powiedział dodając, że ta część historii opowiedziana jest przez pryzmat życia kard. Augusta Hlonda, który wyjechał z Polski w 1939 r. i poza krajem starał się, żeby świat dowiedział się o ludobójczych praktykach okupanta.

Jak podał, dokument został wzbogacony o dialogi w scenach fabularyzowanych, które zostały oparte o istniejące dokumenty.

Przyznał, że w filmie jest krótka sekwencja na temat tego, jak Niemcy kpili z Pana Boga, kiedy się pojawili na ziemiach polskich. "To jest bardzo ciekawy, krótki, a twardy materiał skierowany także do tych, którzy próbują dziś kpić z Kościoła i Pana Boga. Niech wiedzą, na kogo się powołują" - powiedział. "To jest także film mówiący o tym, że różne okupacje przeminęły, a ideologie za nimi się kryjące - niestety nie" - przyznał prof. Żaryn.

Wyjaśnił, że podczas piątkowego pokazu zaprezentowana została pierwsza część historii. Druga - dodał - poświęcona będzie ziemiom polskim, które w 1939 r. znalazły się pod okupacją sowiecką, potem niemiecką, a następnie znów sowiecką.

Reżyser i scenarzysta filmu, Paweł Woldan, jest autorem ponad 80 filmów dokumentalnych, w tym wielu poświęconych postaciom księży m.in. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, kard. Augustowi Hlondowi, ks. Jerzemu Popiełuszce.

"Kościół katolicki w Polsce podczas II wojny światowej. Część I" jest koprodukcją Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego i Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Film współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.