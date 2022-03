Prof. Żurawski vel Grajewski: Biden ostrzegł Rosję, że terytorium NATO jest nienaruszalne

Prezydent Biden podczas wieczornego przemówienia w Warszawie podkreślił, że każda próba wkroczenia Rosji na terytorium NATO spotka się z odpowiedzią państw paktu – ostrzegł Moskwę, że teren NATO jest nienaruszalny – powiedział PAP politolog prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor zaakcentował, że obecność prezydenta Bidena w Polsce - w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę - zarówno w Warszawie, jak i w pobliżu ukraińskiej granicy, nadała tej wizycie najwyższą rangę międzynarodową.

"To było podkreślenie, że terytoria NATO, w tym Polski, największego państwa wschodniej flanki sojuszu, są nienaruszalne" - zaznaczył Żurawski vel Grajewski.

"Prezydent USA zwrócił uwagę, że każda próba wkroczenia Rosji na terytorium NATO spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią państw paktu" - mówił politolog. "To przesłanie było rdzeniem jego wystąpienia" - wskazał.

"Nie usłyszeliśmy czegoś, czego wcześniej nie słyszeliśmy. Nie było żadnych deklaracji dotyczących konkretnych kroków, które mogły być podjęte obecnie. Przemówienie było jednak zdecydowanym potwierdzeniem mocnej woli politycznej obrony integralności państw NATO" - wskazał naukowiec.

Dodał, że ta wola ma swoje znaczenie, bo została wyrażona przez prezydenta Bidena w Polsce.

"Na terytorium jedynego kraju NATO, który graniczy i z ofiarą agresji, czyli z Ukrainą i z agresorem, czyli Rosją" - zauważył.

"Co może być rozczarowujące, to fakt, że słowa prezydenta Bidena nie zostały przez niego potwierdzone deklaracją konkretnych posunięć wojskowych" - tłumaczył politolog. "Trzeba pamiętać, że nie chodzi tu o oddziaływanie na wyobraźnię Polaków. Wiadomo, że Amerykanie są dla Polaków sojusznikiem wiarygodnym, ale chodzi o to, aby takie wrażenie mieli na Kremlu, a tu przydałyby się konkretne kroki wojskowe" - ocenił prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski.