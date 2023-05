Prof. Żurawski vel Grajewski: fundamentalny interes narodowy wymaga współpracy z Ukrainą

Nasz fundamentalny interes narodowy jest taki, aby współpracować z Ukrainą; jestem w tym względzie optymistą - mówił w czwartek politolog prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. Dodał też, że nie wierzy w scenariusz demokratyczny w Rosji.

Żurawski vel Grajewski jest naukowcem z Uniwersytetu Łódzkiego, a ponadto od kwietnia 2021 r. członkiem Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Zagranicznej. Profesor wygłosił w czwartek wykład w Akademii Dyplomatycznej w Warszawie w ramach cyklu "Seminaria o Rzeczypospolitej". Wystąpienie było poświęcone w głównej mierze historii i sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz relacjom polsko-ukraińskim.

"Co do współpracy z Ukrainą jestem jak najdalej posuniętym optymistą, uważam, że fundamentalny interes narodowy, bez względu na to, kto będzie rządził na Ukrainie czy w Polsce jest właśnie taki, aby współpracować" - podkreśli w rozmowie z dziennikarzami Żurawski vel Grajewski.

Wyjaśnił, że ten wspólny interes Polski i Ukrainy przejawia się w zbudowaniu "konstrukcji regionalnej" i w przyciąganiu do niej Stanów Zjednoczonych oraz w opieraniu się na współpracy także z Wielką Brytania, Kanadą czy Skandynawią.

"Trwały pokój po wyparciu armii rosyjskiej z terytorium Ukrainy wymaga wysuniętej obecności wojskowej wiodących państwa NATO na linii rozgraniczenia rosyjsko-ukraińskiego, czyli zbudowania systemu wysuniętej obecności z udziałem wojsk amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich i polskich na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Inaczej ta wojna będzie miała tendencje do odnawiania się, Rosjanie muszą wiedzieć, że otworzywszy ogień, otworzą ogień do żołnierzy mocarstw anglosaskich i spotkają się z pełnoekranową odpowiedzią" - powiedział Żurawski vel Grajewski.

Dodał, że nie wierzy w scenariusz demokratyczny w Rosji. "Nie ma tam tradycji, potencjału i zrozumienia, czym jest demokracja, nie ma odróżnienia opozycji wobec rządu od wrogości wobec państwa" - powiedział politolog.

Podczas wykładu Żurawski vel Grajewski zwracał uwagę na znaczenie polsko-ukraińskiej współpracy dla bezpieczeństwa w regionie. Wskazał, że kiedy oba narody były razem to odnosiły zwycięstwa w konfliktach, natomiast podzielone - przegrywały. Mówił też, że w ostatnim czasie wyraźnie rośnie m.in. na Ukrainie oraz w Białorusi świadomości wspólnej historii wielu krajów regionu i przynależności do Europy.

Politolog podkreślił, że wojna w Ukrainie potwierdza wszystkie najgorsze stereotypy o rosyjskiej armii, to znaczy np. jej okrucieństwo i brak szacunków dla życia cywilów. Mówił, że metody rosyjskiej armii na przestrzeni długich lat nie zmieniły się i tak samo rosyjscy żołnierze teraz mordują mieszkańców Irpienia jak mordowali polskich oficerów w Katyniu. Patrząc na ciała ofiar - jak mówił - trudno poznać czy to rok 2022 czy 1940.

Żurawski vel Grajewski powiedział, że Polska nigdy nie wierzyła, że Rosja zrezygnuje ze swoich imperialnych ambicji, a Rosja ma bardzo skuteczną propagandę uzasadniającą jej działania.

Podkreślił, że rosyjska inwazja na Gruzję i potem aneksja Krymu sprawiła, że po 2014 roku polskie władze zaczęły przygotowywać się na najgorszy scenariusz, czyli zagrożenie ze strony Rosji dla regionu. Wskazywał w tym kontekście na utworzenie w 2015 roku Bukareszteńskiej Dziewiątki, potem na szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku i starania o wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance.

Politolog mówił też, że Rosja jest największym krajem na świecie, więc pytanie, czy potrzebuje więcej ziemi jest retoryczne. Wskazywał, że władze Rosji nie chcą tolerować wolnych krajów obok niej, w których obywatele podejmują decyzje polityczne w ramach demokratycznych procedur.

Żurawski vel Grajewski zwracał też uwagę, że jest wielki potencjał dla współpracy polsko-ukraińskiej, ale mniejsi partnerzy w regionie musza być w pełni respektowani, bo to jest klucz do sukcesu.