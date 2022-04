Prognoza na 16 i 17 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Skandynawią, Europą środkową i południowo-zachodnią pogodę będzie kształtował układ wysokiego ciśnienia. Pozostałe rejony kontynentu znajdą się w zasięgu niżów. Polska będzie pomiędzy niżem z ośrodkami nad zachodnią Rosją i Rumunią, a wyżem znad południowej Skandynawii. W nocy na południu kraju będzie oddziaływać front okluzji, który stopniowo odsunie się dalej na południe.

Napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Wzrost ciśnienia.

W sobotę na południu i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, w górach opady śniegu. Suma opadów na południu do 12 mm. W rejonach podgórskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 5 cm, na Podhalu przejściowo do 10 cm, a wysoko w górach do 12 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na północy i południu do 12 stopni na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 2 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim, w centrum i na wschodzie, z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie duże z zanikającymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach śniegu. Lokalnie na północy silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -3 do 1 stopnia, jedynie nad morzem nieco cieplej, od 1 do 4 stopni. W obszarach podgórskich spadek temperatury do -5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu początkowo porywisty, z kierunków północnych.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w południowo-wschodniej części kraju duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i w górach także śniegu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na wschodzie i nad morzem, około 10 stopni w centrum, do 13 stopni na zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat od 2 do 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, z kierunków północnych.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewielka szansa słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna około 9 stopnie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 0 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.