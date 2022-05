Prognoza na 5 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europa dominować będą wyże z centrami na pograniczu Białorusi i Rosji oraz Atlantykiem. Jedynie północna oraz częściowo środkowa i południowa część kontynentu będzie w zasięgu niżów. Wschodnia połowa kraju będzie w zasięgu wyżu znad Białorusi i Rosji, zachodnia część Polski znajdzie się w obszarze lekko obniżonego ciśnienia z płytkimi, lokalnymi niżami. Z południowego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie, zwłaszcza na zachodzie i południu województwa, burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.