Prognoza pogoda na 28 stycznia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Europa południowa oraz częściowo zachodnia znajdować się będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Zatoką Biskajską. Na pozostałym obszarze dominować będą głębokie niże wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska znajdować się będzie w zasięgu niżu przemieszczającego się znad Łotwy na wschód, nad Rosję. Od centrum kraju na południowy wschód przemieści się front chłodny, za nim z północy na południe, będzie wędrował front okluzji (kombinację frontu chłodnego i frontu ciepłego - PAP). Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Europa południowa oraz częściowo zachodnia znajdować się będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Zatoką Biskajską. Na pozostałym obszarze dominować będą głębokie niże wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska znajdować się będzie w zasięgu niżu przemieszczającego się znad Łotwy na wschód, nad Rosję. Od centrum kraju na południowy wschód przemieści się front chłodny, za nim z północy na południe, będzie wędrował front okluzji (kombinację frontu chłodnego i frontu ciepłego - PAP). Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie rosnąć.

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie możliwe przejściowe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo na południu i w centrum możliwe krótkotrwałe burze i krupa śnieżna. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach o 5 cm, w Karpatach o 20 cm i tam opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W trakcie opadów śniegu widzialność okresami ograniczona do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie do 5 stopni na północnym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od -2 do 0 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem także silny od 30 km/h do 45 km/h, porywisty, po południu stopniowo słabnący, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 70 km/h, na południu początkowo do 90 km/h, w Karpatach do 120 km/h, a w Sudetach do 140 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.