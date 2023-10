Prognoza pogoda na 7 października

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia i Południowa będzie pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże.

Polska będzie na skraju głębokiego niżu z ośrodkiem z rejonie Zatoki Fińskiej. Z północy na południe kraju będzie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, wypierając cieplejszą masę powietrza polarnego morskiego, zalegającą na południu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie duże, na północy oraz początkowo na południu kraju większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14-16 st. C na północy, około 18 st. C w centrum i w rejonach podgórskich do 21 st. C na południu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, w centrum, na północy i wschodzie kraju także dość silny, w porywach do 80 km/h, nad morzem silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 90 km/h.