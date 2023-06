Prognoza pogodny na 10 i 11 czerwca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna Europa będzie w zasięgu wyżu znad Skandynawii. Polska północna będzie na skraju wyżu znad Finlandii, zaś południowa pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia i linii zbieżności. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i powoli będzie rosnąć.

W sobotę, na północy i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane oraz gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie opady gradu. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 25 mm do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 21 st.C na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich, około 26 st.C w centrum, do 29 st.C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem około 19 st.C.

Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, północno-wschodni. W burzach porywy wiatru do 65 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h.

W nocy na północy i w centrum bezchmurnie lub zachmurzenie małe; na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i na krańcach południowych zanikającymi burzami. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 15 mm.

Temperatura minimalna od 9 st.C na Suwalszczyźnie, Ziemi Łódzkiej i w rejonach podgórskich Karpat do 14 st.C na Dolnym Śląsku i nad morzem.

Wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Nad morzem i w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów w Karpatach od 10 mm do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 20 st.C na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i nad morzem do 26 na Ziemi Lubuskiej; chłodniej na południowym wschodzie i miejscami nad morzem od 14 do 19 st.C, a na Podhalu około 12.

Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, północno-wschodni i wschodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h i w Sudetach do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 25 mm. Temperatura maksymalna 24 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W niedzielę słonecznie. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.