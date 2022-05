Prognoza pogody 22 i 23 maja

Jak informuje IMGW, nad Europą nadal dominują niże z układami frontów atmosferycznych, tylko częściowo północ i południe kontynentu obejmują wyże. Polska jest na skraju niżu, którego ośrodek przemieści się znad Białorusi nad Rosję, jedynie zachodnia Polska jest w obszarze nieco podwyższonego ciśnienia. Z zachodu i północnego zachodu będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w centrum i na zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 11 st. C, 13 st. C na północy, około 15 st. C w centrum do 19 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. W górach porywy do 70 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami zanikające przelotne opady deszczu. Miejscami na zachodzie oraz Pomorzu mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 2 st. C miejscami na północnym zachodzie, około 6 st. C w centrum do 9 st. C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, nad ranem na Pomorzu skręcający na wschodni i południowo-wschodni, tylko na zachodzie słaby, zmienny.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C na nad morzem, około 17 st. C w centrum do 22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz na południowym zachodzie porywisty, z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy do 55 km/h.

W niedzielę w Warszawie dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby, zmienny.