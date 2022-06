Prognoza pogody 4 i 5 czerwca

Jak informuje IMGW, przeważający obszar kontynentu jest pod wpływem niżów. Główne ośrodki niżowe znajdują się nad Hiszpanią i Francją, Węgrami oraz nad północną Skandynawią. Od Wysp Brytyjskich, przez Bałtyk, po zachodnią Rosję rozciąga się słaby wyż.

Jak informuje IMGW, przeważający obszar kontynentu jest pod wpływem niżów. Główne ośrodki niżowe znajdują się nad Hiszpanią i Francją, Węgrami oraz nad północną Skandynawią. Od Wysp Brytyjskich, przez Bałtyk, po zachodnią Rosję rozciąga się słaby wyż.

Polska południowa jest pod wpływem płytkiego ośrodka niżowego z układem frontów, a na północy kraju zaznaczy się klin wyżowy. Z południa napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i po południu zacznie rosnąć.

W sobotę na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 20 mm, na południu i wschodzie kraju miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 16 st.C, 18 st.C nad morzem i w kotlinach górskich, do 21 st.C, 23 st.C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na wschodzie kraju miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Prognozowana wysokość opadów na Podlasie do 15 mm. Miejscami krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6 st.C na Pomorzu i w kotlinach sudeckich, oraz 9 st.C, 11 st.C w centrum, do 14 st.C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach wschodnich zachmurzenie przejściowo duże, i tam przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 st.C na Suwalszczyźnie i morzem, oraz 21 st.C, 23 st.C w centrum, do 26 st.C na zachodzie. Wiatr na ogół słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz porywisty.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Suma opadów w trakcie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, po południu z przewagą kierunków północnych. W trakcie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna około 10 st.C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 22 st.C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północny, pod wieczór z kierunków zmieniających się.

ktl/wr/