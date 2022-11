Prognoza pogody dla Polski na 11 i 12 listopada: mgły i umiarkowane opady

Polska jest pod wpływem wyżu. Na północy kraju zaznacza się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Polska jest pod wpływem wyżu. Na północy zaznacza się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Ciśnienie w Warszawie w piątek w południe wyniesie 1016 hPa i będzie rosło.

Na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach wschodnich słabe możliwe opady deszczu bądź mżawki. Temperatura maksymalna od 9 st. C, 10 st. C, na wschodzie do 14 st. C, 15 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat miejscami 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i tam w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy duże i tam możliwy słaby deszcz bądź mżawka. Liczne mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do całkowitego. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 3 st. C do 8 st. C, cieplej na wybrzeżu, do 10 st. C. W rejonach podgórskich miejscami spadek temperatury do 0 st. C. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, przeważnie zachodni.

W sobotę na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie na północy i północnym zachodzie mogą się utrzymywać przez większą część dnia. Temperatura maksymalna od 10 st. C miejscami na wschodzie do 14 st. C na południowym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat miejscami 8 st. C, 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.

W Warszawie w piątek wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy z 11 na 12 listopada zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady mżawki. Silne zamglenia oraz lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zachodni i południowo-zachodni. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich.