Prognoza pogody ma 24 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy będzie pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Tylko basen Morza Śródziemnego znajdzie się w zasięgu wyżów. Polska będzie w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi i Skandynawią, który będzie sprowadzał do nas ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Z zachodu na wschód przemieści się układ frontów atmosferycznych.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C w centrum kraju i 19 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 70 km/h, w głębi kraju do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h.