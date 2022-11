Prognoza pogody na 1 i 2 grudnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą, w tym nad Polską, dominował będzie wpływ rozległego wyżu z centrum nad zachodnią Rosją, jedynie Basen Morza Śródziemnego znajdzie się w zasięgu niżu znad Morza Jońskiego oraz krańce północno-zachodnie Europy będą pod wpływem głębokiego niżu znad północnego Atlantyku. Pozostajemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym napływającym z południowego wschodu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie wolno spadać.

W czwartek w Polsce zachmurzenie będzie duże lub całkowite, w rejonach podgórskich większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północy, wschodzie i południu kraju możliwe słabe opady deszczu, mżawki lub śniegu; na południowym wschodzie miejscami opady marznącej mżawki powodującej gołoledź. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie, około 1 st. C w centrum do 3 st. C na zachodzie, południowym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; na południu zachmurzenie duże lub całkowite. Słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem, możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź. Miejscami mgła, lokalnie marznąca i osadzająca szadź, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -9 st. C na Suwalszczyźnie, około -4 st. C w centrum, do 2 st. C nad morzem. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W piątek w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady mżawki, deszczu lub deszczu ze śniegiem; na południowym wschodzie marznąca mżawka powodująca gołoledź. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -4 st. C na Suwalszczyźnie, około 0 st. C w centrum, do 4 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady śniegu lub mżawki. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr przeważnie słaby, wschodni i północno-wschodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże. Niewielka możliwość słabych opadów śniegu. Temperatura minimalna -4 st. C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewielka możliwość słabych opadów śniegu. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.