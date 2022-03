Prognoza pogody na 1 i 2 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawie cała Europa będzie pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem nad północnymi Włochami, jedynie Islandię i częściowo Skandynawię oraz Wyspy Brytyjskie obejmie wyż znad Atlantyku. Polska będzie w zasięgu wspomnianego niżu, na południu kraju będzie przebiegała strefa frontu ciepłego. Z północnego wschodu będzie napływało chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, tylko krańce południowe pozostaną w powietrzu polarnym-morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa.

W piątek na północny i północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane oraz duże i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. W południowo-wschodniej połowie kraju, z wyjątkiem Podkarpacia przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 7 cm, w górach od 10 cm do 15 cm.

Temperatura maksymalna od -1 stopnia w dolinach sudeckich oraz 0 stopni na Dolnym Śląsku, Mazowszu i północy Lubelszczyzny do około 2 stopni w centrum kraju i stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem i w górach do 75 km/h, północno-wschodni, lokalnie powodujący zawieje śnieżne.

W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad morzem miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite oraz opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, w górach opady śniegu. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju początkowo opady o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów deszczu przeważnie do 5-7 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na ogół o 5 cm, jedynie w Bieszczadach i w Sudetach o 10 cm. Nad ranem miejscami może być ślisko. Temperatura minimalna od -3 do 0 stopni Celsjusza, jedynie w rejonach podgórskich od -6 do -4. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem od 30 km/h do 40 km/h, porywisty, północno-wschodni i północny. Porywy wiatru do 60 km/h nad morzem i do 75 km/h w górach. W rejonach opadów śniegu wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.

W sobotę na południu, południowym wschodzie i wschodzie kraju zachmurzenie całkowite i duże, miejscami opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i nad samym morzem przelotny deszcz ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej przeważnie o 2cm do 5 cm, jedynie w górach o 8 cm. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni w południowo-wschodniej połowie kraju i od 4 do 7 stopni na pozostałym obszarze. Chłodniej w rejonach podgórskich Tatr około -2 stopnie. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 70 km/h, na pozostałym obszarze do 55 km/h, północny. W rejonach opadów śniegu wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, chwilami o natężeniu umiarkowanym. Możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna 0 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu. Możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 2 cm. Temperatura minimalna -2 stopni. Miejscami ślisko. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słabe opady śniegu, możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 stopnie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny.