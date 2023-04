Prognoza pogody na 1 i 2 kwietnia

Jak informuje IMGW, nad Półwyspami Skandynawskim i Iberyjskim pogodę nadal kształtują układy wyżowe. Pozostały obszar kontynentu europejskiego obejmują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkami nad wschodnią Polską i Niemcami, w strefie frontu okluzji. Nad północno-zachodnią część kraju nasuwa strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napływa powietrze arktyczne. Pozostały obszar kraju pozostaje w powietrzu polarnym morskim.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak informuje IMGW, nad Półwyspami Skandynawskim i Iberyjskim pogodę nadal kształtują układy wyżowe. Pozostały obszar kontynentu europejskiego obejmują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkami nad wschodnią Polską i Niemcami, w strefie frontu okluzji. Nad północno-zachodnią część kraju nasuwa strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napływa powietrze arktyczne. Pozostały obszar kraju pozostaje w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hPa i zacznie wzrastać.

W sobotę w kraju zachmurzenie duże. Opady deszczu, wysoko w górach oraz gdzieniegdzie na Pomorzu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami burze, głównie na południu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 4 st. C , 6 st. C na wybrzeżu i Pomorzu, około 10 st. C w centrum, do 13 st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, do 45 km/h, na zachodnim wybrzeżu w porywach do 80 km/h, w południowej połowie kraju zachodni, w północnej połowie północny i północno-wschodni. W czasie burz oraz w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od około -1 st. C miejscami na północy i w kotlinach sudeckich, około 2 st. C w centrum, do 6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny i silny, do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków północnych.

W niedzielę w kraju zachmurzenie duże. Na północnym zachodzie większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana suma opadów do 10 mm na południu i w centrum i do 15 mm w Sudetach. W Sudetach i Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 2 st. C do 7 st. C, cieplej tylko na południowym wschodzie: od 8 st. C do 11 st. C . Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wybrzeżu także silny, do 40 km/h, w całym kraju porywisty, północny i północno wschodni. Na północy i w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, a na wybrzeżu do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, możliwa burza. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na północny. W czasie burzy wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże. Słabe, przelotne opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północny.