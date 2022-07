Prognoza pogody na 1 i 2 lipca

Jak informuje IMGW nad Europą dominują wyże z centrami nad Sycylią, Francją i północno-zachodnią Rosją. Europa Środkowa i częściowo Północna są pod wpływem niżów z ośrodkami nad Islandią, Morzem Północnym i Polską. Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, a na zachodzie tworzy się płytki niż i związana z nim linia zbieżności. Po południu lub wieczorem nad województwa zachodnie nasunie się front chłodny. Z południa nadal napływa upalne i wilgotne powietrze zwrotnikowe, które za frontem będzie wypierane przez chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i zacznie rosnąć.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie oraz lokalnie na pozostałym obszarze kraju stopniowo wzrastające do dużego. Głównie na zachodzie i w centrum, występować będą burze z przelotnymi opadami deszczu, miejscami z gradem. Lokalnie zjawiska burzowe mogą mieć przebieg nawałnicowy. Prognozowane wysokość opadów czasie burz do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 29 st.C na zachodzie do 34 st.C w centrum i 37 st.C na południowym wschodzie, nad morzem około 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, w drugiej połowie dnia od zachodu skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie możliwe porywy wiatru do 130 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo na wschodzie oraz nad ranem na zachodzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, od zachodu stopniowo zanikające. Lokalnie grad. Początkowo burze mogą mieć przebieg nawałnicowy. Prognozowana wysokość opadów burzowych do 20 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura minimalna od 14 st.C na zachodzie, około 17 st.C w centrum, do 22 st.C miejscami na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni, w pierwszej połowie nocy w centrum i na wschodzie południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h, początkowo możliwe porywy do 120 km/h.

W sobotę na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie małe i umiarkowane. Miejscami we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich oraz w Karpatach burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 st.C do 25 st.C, cieplej miejscami na krańcach wschodnich do 29 st.C. Chłodniej na Podhalu około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Możliwy jednak wzrost zachmurzenia do dużego, przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna 35 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W trakcie burz porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Burze, szczególnie początkowo, będą gwałtowne. Prognozowana wysokość opadów w trakcie burz do 45 mm. Temperatura minimalna około 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni skręcający na zachodni. W trakcie burz porywy wiatru do 90 km/h.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.