Prognoza pogody na 1 i 2 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Jedynie Półwysep Iberyjski jest pod wpływem klina wyżowego. Polska znajduje się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej, z przemieszczającym się z centrum na wschód kraju pofalowanym frontem atmosferycznym, za którym napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Jedynie Półwysep Iberyjski jest pod wpływem klina wyżowego. Polska znajduje się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej, z przemieszczającym się z centrum na wschód kraju pofalowanym frontem atmosferycznym, za którym napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i spada.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i początkowo w centrum możliwe burze z gradem. Wysokość opadów w centrum i na wschodzie do 20 mm, na południu do 35 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu początkowo możliwe burze. Wysokość opadów w rejonach burz do 15 mm. Na krańcach wschodnich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 13 st. C do 17 st. C; w rejonach podgórskich chłodniej, około 11 st. C. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem dość silny, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju, a także na Pomorzu miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem, około 22 st. C, 24 st. C na przeważającym obszarze kraju do 27 st. C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, zachodni. Wiatr nad morzem i w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże, pod wieczór rozpogodzenia. Możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Nad ranem możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby, nad ranem umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę w stolicy dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.