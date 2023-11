Prognoza pogody na 1 i 2 listopada

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal dominują niże z ośrodkami głównymi nad Atlantykiem i Zatoką Fińską. Związane są z nimi układy frontów atmosferycznych. Nad Polską rozbudowuje się klin wyżowy znad południowej Europy. Pod wieczór, do krańców zachodnich, przybliży się strefa ciepłego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Atlantyku. Pozostajemy w powietrzu polarnym morskim.

W środę ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 997 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 11 st. C na północy i na terenach podgórskich, 11 st. C, 14 st. C w centrum i do 15 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni stopniowo skręcający do południowego. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim okresami duże ze słabymi opadami deszczu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 3 st. C do 9 st. C, miejscami na Suwalszczyźnie i na Podhalu spadki temperatury do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na terenach podgórskich wzmagający się do dość silnego, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, głównie na południu i zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 10 st. C w Suwałkach do 16 st. C w Opolu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i południowy. Na terenach podgórskich porywy do 80 km/h, na szczytach Tatr do 110 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 11 st. C. Wiatr słaby, początkowo także umiarkowany i porywisty, zachodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około 6 st.C. Wiatr słaby, południowy. W czwartek pogodnie. Temperatura maksymalna około 13 st. C. Wiatr początkowo słaby, później także umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni.