Prognoza pogody na 1 i 2 lutego

Jak informuje IMGW, w południowo-zachodniej i częściowo środkowej Europie pogodę kształtuje klin wyżu znad Atlantyku. Nad resztą kontynentu dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, jedynie południowa część kraju przejściowo dostaje się pod wpływ klina wyżu znad Atlantyku. W drugiej połowie dnia zaczniemy dostawać się pod wpływ niżu znad Cieśnin Duńskich. Z północnego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu, na zachodzie także deszczu ze śniegiem. W górach i na północy kraju miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, w Karkonoszach o 8 cm. Temperatura maksymalna od -4 st. C; -3 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 1 st. C w centrum, do 2 st. C; 4 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, miejscami na wybrzeżu i zachodzie w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, tylko początkowo na wschodzie większe przejaśnienia. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie przechodzące w opady deszczu. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym, w górach silnym, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 8 cm, w górach od 10 cm do 20 cm. Opady śniegu okresami będą ograniczać widzialność do 500 m. Lokalnie oblodzenie mokrej nawierzchni dróg. Temperatura minimalna od -4 st. C na wschodzie, około -1 st. C w centrum, do 1 st. C, 2 st. C na zachodzie. Chłodniej w kotlinach karpackich, około -7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, miejscami w porywach do 65 km/h, a na północnym i południowym zachodzie do 70 km/h, we wschodniej połowie kraju południowy i południowo-zachodni, w zachodniej połowie zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 130 km/h. W rejonach górskich zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie również deszczu. W górach okresami opady śniegu o umiarkowanym lub silnym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do około 5 cm, w Sudetach do 8 cm, w Karpatach do 20 cm. Temperatura maksymalna od -1 st. C na północnym wschodzie i w Karpatach, około 1 st. C w centrum, do 3 st. C; 5 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, tylko na północnym wschodzie słaby, na zachodzie w porywach do 60 km/h, a lokalnie do 70 km/h, północno-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 130 km/h. W rejonach górskich zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże. Pod wieczór słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu, chwilami o natężeniu umiarkowanym, nad ranem także deszcz ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy skręcający na zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże i opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr umiarkowany i chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni.