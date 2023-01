Prognoza pogody na 1 i 2 lutego

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna, środkowa i częściowo wschodnia Europa będą pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Skandynawią. Nad resztą kontynentu będzie dominował wyż znad Atlantyku. Polska będzie na skraju wspomnianego układu niżowego. Z zachodu będzie napływać wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

W środę zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz południu także śniegu. W rejonach podgórskich i w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm. Temperatura maksymalna od 1 st.C. na wschodzie do 5 st.C. na zachodzie i 6 st.C. na Pomorzu Zachodnim; chłodniej w dolinach karpackich ok. minus 1 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, jedynie nad morzem okresami silny do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni, będzie miejscami powodował zawieje śnieżne. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz południu także śniegu. W rejonach podgórskich i w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Temperatura minimalna od minus 3 st.C. na Podhalu i minus 1 st.C. na wschodzie, ok. 0 st.C. w centrum i na południu do 2 st.C. na zachodzie i 3 st.C. nad morzem. Wiatr umiarkowany, na północnym zachodzie okresami dość silny, w porywach na zachodzie do 80 km/h oraz na Pomorzu Zachodnim do 90 km/h, na pozostałym obszarze do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 140 km/h, w Karpatach do 85 km/h, powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz południu także śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm, w Karpatach o 6 cm do 12 cm. Temperatura maksymalna od 1 do 4 st.C., jedynie na Podhalu ok. minus 1 st.C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni skręcający na północno-zachodni i zachodni, będzie miejscami powodował zawieje śnieżne. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 130 km/h, w Tatrach do 85 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże. Słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna ok. 1 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna ok. 3 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.