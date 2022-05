Prognoza pogody na 1 i 2 maja

Jak informuje IMGW, nad przeważająca częścią Europy w dalszym ciągu dominuje wyż, rozciągający się od Wysp Brytyjskich aż po zachodnią Rosję, jedynie północna część Skandynawii oraz południowe rejony kontynentu znajdują się pod wpływem słabych niżów. Pogodę w Polsce kształtuje wspomniany wyż. Napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu możliwe również burze. W czasie burz suma opadów do około 15 mm. Na szczytach Tatr opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 st. C na północy, około 18 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym zachodzie; nad morzem od 11 do 13 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i południu kraju przelotne opady deszczu. Lokalnie mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2 st. C na północnym zachodzie, 3 st. C, 6 st. C na przeważającym obszarze, do 7 st. C lokalnie w centrum i na wschodzie. Wiatr słaby, zmienny.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami we wschodniej połowie kraju i na południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. W czasie burz opady deszczu na południu kraju do 20 mm. Na szczytach Tatr opady śniegu. Rano lokalnie szybko zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 11 st. C nad morzem, 15 st. C na północy, około 18 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 6 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.