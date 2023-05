Prognoza pogody na 1 i 2 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschodnia i południowo-wschodnia Europa, a także jej krańce zachodnie są w zasięgu wyżów. W Skandynawii, Europie Centralnej i we Włoszech pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem wyżu, w chłodnym powietrzu polarnym.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w ciągu dnia pogodnie, jedynie na zachodzie kraju pod koniec dnia miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od około 13 st. C miejscami nad samym morzem, 14 st. C, 17 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 20 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy we wschodniej połowie kraju pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego i postępujące z zachodu ku centrum opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 st. C w kotlinach tatrzańskich, 3 st. C, 5 st. C na północnym wschodzie i 6 st. C, 10 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, nad samym morzem okresami porywisty, południowo-wschodni, w zachodniej części kraju skręcający stopniowo na zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże. Początkowo na wschodzie, a pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia. Okresami, za wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju, przelotne opady deszczu. Miejscami głównie w centrum i na wschodzie burze. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od około 12 st. C nad samym morzem, 14 st. C, 18 st. C w przeważającej części kraju, do 19 st. C, 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad samym morzem porywy do 55 km/h, a w czasie burz do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie początkowo z kierunków południowych.

W poniedziałek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna około 18 st. C. Wiatr słaby, na ogół południowo-wschodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna około 19 st. C. Przelotne opady deszczu, możliwa burza z opadem do około 15 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, w czasie ewentualnej burzy w porywach do 65 km/h, przeważnie południowo-zachodni.