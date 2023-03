Prognoza pogody na 1 i 2 marca

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy wyż z centrum w rejonie Wysp Owczych, jedynie północny wschód kontynentu oraz Basen Morza Śródziemnego znajdują się w zasięgu niżów znad północno-zachodniej Rosji oraz Sardynii z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem klina wyżu, tylko na północnym wschodzie zaznacza się układ frontów związany z niżem znad Rosji. Napływa powietrze polarne, tylko na południu pozostanie jeszcze masa powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu rozpogodzenia. Na północy i miejscami na wschodzie możliwy słaby deszcz i mżawka, wieczorem lokalnie marznące i powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1 st.C na wschodzie, około 4 st.C w centrum, do 7 st.C na zachodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od -1 st.C do 1 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie z kierunków wschodnich, a w Wielkopolsce zmienny.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu Dolnego Śląska małe.Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu i marznącej mżawki powodującej gołoledź. W centrum i na północny miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od -4 st.C do -1 st.C, nad morzem około 2 st.C. Chłodniej w rejonach podgórskich, od -9 st.C do -6 st.C, a najsilniejszy mróz w kotlinach górskich, od -13 st.C do -10 st.C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych, na Dolnym Śląsku z przewagą kierunków wschodnich.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. We wschodniej połowie kraju miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mżawki, rano miejscami marznącej i powodującej gołoledź. Temperatura maksymalna od 1 st.C do 5 st.C, cieplej na północy 6 st.C, 7 st.C; na Podhalu około -1 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych, tylko na Dolnym Śląsku z kierunków wschodnich.

W środę w Warszawie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Możliwe opady mżawki, wieczorem takżemarznącej lub słabego śniegu. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie całkowite, możliwe przejaśnienia. Możliwe słabe opady śniegu lub marznąca mżawka powodująca gołoledź. Silne zamglenie, możliwa mgła marznąca ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna około -1 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie całkowite, możliwe przejaśnienia. Możliwe słabe opady śniegu lub mżawki, rano i wieczorem przejściowo marznącej, która lokalnie może powodować gołoledź. Rano lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni.