Prognoza pogody na 1 i 2 października

Jak informuje IMGW, nad Skandynawią i północnym Atlantykiem pozostają niże z frontami atmosferycznymi; pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad środkową Europą.

Polska południowa pozostaje w zasięgu wyżu, zaś nad północną, z zachodu na wschód, przemieszcza się zatoka z ciepłym frontem atmosferycznym, związana z niżem z rejonu Islandii. Pozostajemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie bez większych zmian.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północy przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 19 st. C, na zachodzie do 20 st.C; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na wschodzie i południowym zachodzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy i w centrum kraju, słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 st. C w centrum, do 14 st. C nad morzem i na południowym zachodzie. Wiatr słaby, tylko nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h, a w Tatrach do 80 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i wschodzie okresami duże. Na północy miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C na wschodzie, około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 16 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu także rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.