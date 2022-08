Prognoza pogody na 1 i 2 sierpnia

Jak informuje IMGW, zachodnia oraz częściowo południowa i wschodnia Europa znajduje się w zasięgu wyżów. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem płytkich niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Podlasia w rejon Zatoki Ryskiej. Po południu nad obszary zachodnie kraju nasunie się układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, zachodnia oraz częściowo południowa i wschodnia Europa znajduje się w zasięgu wyżów. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem płytkich niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Podlasia w rejon Zatoki Ryskiej. Po południu nad obszary zachodnie kraju nasunie się układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie powoli rosło.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na Śląsku i Opolszczyźnie możliwe burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na północnym wschodzie do 23 st. C w centrum i 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz oraz w Sudetach porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i w centrum kraju okresami duże z przelotnym deszczem. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na wschodzie Podkarpacia. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu w centrum zachmurzenie duże i tam słabe przelotne opady deszczu, na południu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C nad morzem do 25 st. C w centrum i 27 st. C na zachodzie. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, w pierwszej połowie dnia okresami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.