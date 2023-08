Prognoza pogody na 1 i 2 sierpnia

Jak informuje IMiGW, Europa północna i północno-zachodnia jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi, pozostałe rejony kontynentu znajdują się w podwyższonym ciśnieniu. Polska jest w zasięgu rozległego niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad Morza Północnego w rejon Cieśnin Duńskich. Z zachodu do centrum kraju wolno przemieszcza się front chłodny. Nad Polską utrzymuje się powietrze polarne morskie, cieplejsze na południu i południowym wschodzie. Ciśnienie spada.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i wolno spada.

We wtorek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w północno-zachodniej i zachodniej części oraz na południu słabe burze. Na południu, północnym zachodzie oraz na Pomorzu i nad morzem prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 19 st.C na Pomorzu i nad morzem do 23 st.C w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu, w dolinach górskich 17 st.C do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, opady deszczu, głównie na południu i wschodzie kraju. Na krańcach północnych i wschodnich możliwe słabe burze. Na południowym wschodzie i wschodzie prognozowane sumy opadów do 20 mm - 25 mm. Lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 12 st.C do 17 st.C, tylko w dolinach górskich od 10 st.C do 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w górach do 70 km/h.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 20 st.C na wybrzeżu i Pomorzu oraz w dolinach karpackich do 26 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy do 80 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, suma do około 10 mm. Temperatura minimalna 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.