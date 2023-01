Prognoza pogody na 1 i 2 stycznia

Jak informuje IMGW, przeważająca część kontynentu nadal jest w zasięgu rozległych niżów znad Półwyspu Kolskiego i rejonu Wielkiej Brytanii, w strefie frontów atmosferycznych. Jedynie południe i południowy wschód Europy znajduje się pod wpływem wyżów. Polska jest pomiędzy wyżami znad Europy Zachodniej a niżami z rejonu Wysp Brytyjskich oraz Półwyspu Kolskiego. Na krańcach północnych kraju zaznaczy się obecność pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy duże z większymi przejaśnieniami i tam oraz w rejonie Bieszczad miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 stopni na wschodzie do 17 na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od 10 do 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach w pierwszej połowie dnia do około 60 km/h, lokalnie na północny do około 70 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr początkowo dość silny i silny (od 30 km/h do 45 km/h), w porywach w pierwszej połowie dnia na Pomorzu Wschodnim do około 80 km/h, później słabnący. W Karpatach porywy wiatru początkowo do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie przewaga zachmurzenia małego i umiarkowanego. Miejscami na północy oraz w Bieszczadach opady deszczu. Lokalnie na południu w dolinach rzecznych mgła, ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 5 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie; na południu kraju w obszarach rozpogodzeń spadek temperatury do 1 stopnia, a w obszarach podgórskich Karpat do -1. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na zachodzie i północy opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 na południowym zachodzie; na Podhalu około 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.