Prognoza pogody na 1 i 2 września

Jak informuje IMGW Skandynawia i Europa Środkowa są w zasięgu klina wyżu znad Morza Barentsa,pozostałe rejony kontynentu znajdują się pod wpływem niżów i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrum nad Morzem Barentsa. Z północy napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów lokalnie do 10 mm. Temperatura maksymalna od 16°C, 17°C na Suwalszczyźnie i w obszarach podgórskich, około 20°C w centrum, do 22°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północny okresami duże, i tam lokalnie przelotne opady deszczu. Miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 6°C do 10°C, na północnym wschodzie i w dolinach górskich chłodniej, od 3°C do 6°C, nad morzem cieplej, około 12°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków północnych, na zachodzie wschodni.

W piątek małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów na północy lokalnie 10 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 19°C do 22°C, chłodniej na Suwalszczyźnie, nad morzem i w rejonach podgórskich, od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni i wschodni, na wschodzie i nad morzem z kierunków północnych.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 9°C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 21°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.