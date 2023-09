Prognoza pogody na 1 i 2 września

Jak podaje IMGW, Europa północna i północno-zachodnia jest w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi, pozostały obszar kontynentu obejmuje wyż z centrum nad Chorwacją. Północna Polska jest na skraju niżu z ośrodkami nad Bałtykiem, a na wybrzeżu oddziałuje front okluzji. Pozostała część kraju znajduje się w zasięgu klina wyżu. Pozostajemy w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa.

W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami na południu i północy zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu, na północy kraju także burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C w rejonach podgórskich Karpat, na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Przed południem na wybrzeżu oraz w Karpatach porywy wiatru do 75 km/h, w burzach i w Sudetach do 70 km/h oraz w rejonie Zalewu Wiślanego do 60 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu, a na wybrzeżu także z burzami. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 8 st. C na północnym wschodzie, około 13 st. C w centrum, do 16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 75 km/h, na wybrzeżu do 55 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem oraz szczególnie na południu i w centrum kraju z burzami. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 25 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W burzach i w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Okresami możliwy przelotny. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zachodni.