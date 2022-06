Prognoza pogody na 10 czerwca

Jak informuje IMGW, zachód i częściowo centrum Europy znajdą się pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku, pozostały obszar kontynentu znajdzie się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych.

Nad Polską od zachodu rozbudowywać się będzie klin wyżowy. Centralna i wschodnia część kraju pozostanie w strefie pofalowanego frontu chłodnego związanego z niżem znad Skandynawii. Na wschodzie nadal zalegać będzie ciepła i wilgotna, na zachodzie trochę chłodniejsza, masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosnąć.

W dzień na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże i tutaj przelotne opady deszczu. Od Podlasia po Małopolskę miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 25 mm, w Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 21 stopni do 25 stopni, na wschodzie od 26 stopni do 29 stopni, chłodniej nad morzem, w rejonie Zalewu Wiślanego i w obszarach podgórskich od 17 stopni do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.