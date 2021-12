Prognoza pogody na 10 i 11 grudnia

Jak podaje IMGW, prawie cała Europa będzie w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami w rejonie Wysp Owczych, nad Morzem Północnym oraz nad Korsyką. Jedynie krańce południowo-zachodnie i północno-wschodnie będzie w zasięgu wyżów. Polska znajdzie się w pod wpływem rozległej zatoki wspomnianego układu niżowego, na wschodzie kraju będzie przebiegała strefa frontu okluzji. Z południowego wschodu będzie napływało chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wolno rosło.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady śniegu. Na wschodzie i w centrum kraju także opady deszczu ze śniegiem i lokalnie marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północy i wschodzie kraju o 5 cm. Wieczorem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0 st. do 3 st., rejonach podgórskich Karpat około -2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju początkowo porywisty, południowy i południowo-wschodni. W górach wiatr w porywach do 75 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i w górach, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu przejściowo mżawka marznąca powodująca gołoledź. W wielu miejscach kraju mgła marznąca ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -9 st. na Kaszubach i w rejonach podgórskich Karpat, około -6 st. w centrum do 0 st. na krańcach wschodnich. Wiatr słaby, jedynie nad morzem i w górach umiarkowany i chwilami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Rano i wieczorem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m, lokalnie marznąca. Na północy i wschodzie kraju, a także na Dolnym Śląsku, słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 st. na Pojezierzu Pomorskim i na Podhalu, około 0 st. na przeważającym obszarze do 2 st. na Półwyspie Helskim i na Podkarpaciu. Wiatr słaby, zmienny.

W piątek w Warszawie pierwszej połowie dnia zachmurzenie duże i opady deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo marznącego i powodującego gołoledź. Potem większe przejaśnienia i zanik opadów. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże. Słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 m, także marznące. Temperatura minimalna około -2 st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. W dzień zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Słabe opady śniegu. Początkowo i wieczorem mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna około 1 st. Wiatr słaby, zmienny.