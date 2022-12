Prognoza pogody na 10 i 11 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar kontynentu jest w zasięgu rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami nad Morzem Północnym, Białorusią i w rejonie Włoch. Jedynie krańce wschodnie i północne Europy będą w zasięgu wyżów. Polska jest w zasięgu wspomnianego układu niżowego. Nad przeważającą część kraju napływa powietrze arktyczne morskie, jedynie na południowym wschodzie kraju powietrze polarne morskie. Do krańców południowo-wschodnich przysuwa się powoli strefa pofalowanego frontu atmosferycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy. Na południu deszcz; lokalnie na południowym wschodzie opady marznące powodujące gołoledź. Na południowym wschodzie opady deszczu i mżawki przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Rano na południowym wschodzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od minus 3 st. C. na północy do 3 st. C. na południowym wschodzie. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni.

W nocy na południu zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, okresami intensywnymi. Na południowym wschodzie także opady deszczu i deszczu marznącego powodującego gołoledź, przechodzące w opady śniegu - tu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na południu o 10 cm, w Tatrach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim o ok. 20 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże ze słabymi opadami śniegu. Na północy kraju miejscami mgła marznąca, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 11 st.C. na Pomorzu, ok. minus 3 st.C. w centrum i na południu, do 0 st.C. miejscami na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, północno-wschodni i północny. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże. Na Wybrzeżu miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze opady śniegu, na południu oraz na południowym wschodzie i wschodzie kraju miejscami intensywne. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na południowym wschodzie i wschodzie od 10 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od minus 3 st.C. na Dolnym Śląsku i na Suwalszczyźnie do 3 st.C. miejscami w rejonie Wybrzeża. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, tylko na Dolnym Śląsku północno-zachodni. W Tatrach wiatr okresami porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie pochmurno i przelotne słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna około 1 st.C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni.

W nocy pochmurno. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna ok. minus 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W niedzielę w stolicy pochmurno i okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna ok. minus 1 st.C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, północny.